Transformasi Digital Pesat, Kebutuhan Lulusan Sains Data Meningkat

25/8/2025 06:26
Ilustrasi(Dok ist)

DI tengah pesatnya transformasi digital, Universitas Nusa Mandiri (UNM) menjawab tantangan zaman dengan menghadirkan program studi Sains Data (S1) yang terakreditasi Baik oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM Infokom).

Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mahir mengolah data, tetapi juga mampu menciptakan solusi cerdas berbasis teknologi.

Ketua Program Studi Sains Data UNM Tati Mardiana menyampaikan kurikulum yang diterapkan telah disusun berbasis outcomes based education dan disesuaikan serta kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (Iduka).

“Kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya paham teori, tapi juga siap terjun ke dunia kerja sebagai Data Analyst, Machine Learning Engineer, bahkan Digital Entrepreneur,” ujar Tati, di Jakarta, Sabtu (23/8).

Dia menjelaskan program ini membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam bidang machine learning dan artificial intelligence, big data dan cloud computing, business intelligence dan data mining, serta visualisasi data dan pemrosesan citra digital.

"Dengan gelar Sarjana Sains Data (S.Si.D), kebutuhan lulusan jurusan sains data akan meningkat dan bakal mengisi posisi strategis dalam transformasi digital pada industri teknologi, keuangan, kesehatan, dan sektor publik."

"Kami juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi nasional dan internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang sains data," pungkas Tati. (H-2)



Editor : Indrastuti
