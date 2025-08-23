Skrining Mandiri Fungsi Kognitif dengan Layanan Online Brain Function Screening

Ilustrasi(Dok Ist)

PT Prodia Digital Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Prodia Widyahusada Tbk melalui U by Prodia kembali berinovasi dengan menghadirkan Online Brain Function Screening atau Tes Fungsi Otak Online.

Sebagaimana diketahui bahwa Inisiatif skrining fungsi otak secara online mulai bermunculan di Indonesia, menandai awal dari perkembangan layanan kesehatan digital.

Namun, layanan yang bersifat umum, komersial, dan menyeluruh masih sangat terbatas. Untuk itu, sebagai bagian dari komitmen dalam menghadirkan layanan kesehatan yang bersifat personal, dan preventif, PT Prodia DIgital Indonesia bekerja sama dengan Neurowyzr Pte. Ltd secara resmi meluncurkan Online Brain Function Screening.

"Dengan diluncurkannya Online Brain Function Screening, kami ingin mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan otak sejak dini. Inovasi ini merupakan bagian dari perjalanan U by Prodia dalam membangun ekosistem layanan kesehatan yang accessible, science-based, dan preventive," kata Direktur Utama PT Prodia Digital Indonesia, Liana Kuswandi dalam keterangannya, Jumat (23/8).

Melalui pendekatan berbasis sains, kata Liana, layanan ini membantu pengguna mendeteksi dini gejala penurunan fungsi kognitif otak seperti gangguan memori, konsentrasi, dan logika berpikir yang sering kali tidak disadari namun dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Online Brain Function Screening yang dihadirkan U by Prodia ini dirancang dalam bentuk rangkaian simulasi interaktif yang menyerupai game, dan dapat diakses kapan saja secara mandiri melalui aplikasi.

"Hanya dalam hitungan menit, penggunanya akan mendapatkan insight yang lengkap dengan rekomendasi yang dapat dikonsultasikan bersama tenaga profesional," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis & Produk PT Prodia Digital Indonesia, Andri Hidayat mengatakan bahwa dengan integrasi antara teknologi digital, sains neurokognitif, dan layanan kesehatan, U by Prodia ini menghadirkan cara baru dalam skrinning fungsi kognitif otak secara digital dan proaktif tanpa harus menunggu gejala muncul.

"Online Brain Function Screening kini sudah tersedia dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui aplikasi U by Prodia yang dapat diunduh di App Store dan Google Play," ujar Andri.

Sementara itu, menurut seorang dokter dan penggiat kesehatan dr Fivi Kurniawati, Online Brain Function Screening ini merupakan langkah inovatif dan praktis untuk melakukan skrining awal fungsi kognitif secara mandiri.

"Walaupun bukan sebagai alat diagnostik, namun dengan adanya deteksi dini, intervensi dapat dilakukan lebih cepat untuk menjaga kualitas hidup yang lebih baik," ucap Fivi.

Diketahui, selain Online Brain Function Screening, pada aplikasi U by Prodia juga tersedia fitur Met-U, yakni sebuah fitur untuk membantu mengukur, mengelola, dan memantau kondisi kesehatan metabolik setiap orang.

Setiap pengguna dapat mengetahui status kesehatan metaboliknya menggunakan fitur Met-U. Selanjutnya pengguna akan mendapatkan rekomendasi dan solusi yang personal, mulai dari konsultasi online dengan dokter ahli secara gratis, hingga rencana pemantauan dan pengelolaan kondisi metaboliknya secara personal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna. (H-2)