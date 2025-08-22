Chord dan Lirik Lagu Thinkin Bout You - Frank Ocean: Makna dan Fakta Menarik

Lagu Thinkin Bout You(Freepik)

LAGU Thinkin Bout You oleh Frank Ocean adalah salah satu karya masterpiece dari album channel ORANGE yang rilis pada 17 April 2012. Lagu ini penuh emosi dan menceritakan kisah kerinduan serta refleksi cinta yang mendalam. Artikel ini akan membahas makna lagu Thinkin Bout You, chord gitar untuk pemula, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya.

Makna Lagu Thinkin Bout You

Lagu ini menggambarkan perasaan Frank Ocean yang sedang merenungkan hubungan romantis dari masa lalu. Liriknya penuh dengan metafora, seperti "tornado flew around my room" yang melambangkan kekacauan emosi akibat cinta. Frank mencoba bersikap tegar, tetapi kerinduan terhadap seseorang yang pernah dekat dengannya tetap ada. Menurut beberapa sumber, lagu ini juga mencerminkan perjuangan Frank dengan identitas pribadinya, termasuk pengakuan tentang orientasi seksualnya yang membuat lagu ini begitu personal dan autentik. Makna lagu Thinkin Bout You terletak pada kerentanan emosional dan kejujuran dalam menghadapi perasaan yang rumit.

Chord Gitar Thinkin Bout You untuk Pemula

Berikut adalah chord dasar lagu Thinkin Bout You yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 4 untuk mempermudah permainan.

[Intro]C D Am G[Verse 1]C DA tornado flew around my room before you cameAm GExcuse the mess it made, it usually doesn't rainC DIn Southern California, much like ArizonaAm GMy eyes don't shed tears, but boy they pour when[Chorus]C DI'm thinkin' 'bout you (Ooh no, no, no)Am GI've been thinkin' bout you (You know, know, know)C DI've been thinkin' bout you, do you think about me still?Am GDo you, do you?

Chord ini diambil dari sumber terpercaya dan mudah diikuti. Latihan rutin akan membuatmu mahir memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Thinkin Bout You - Frank Ocean

Berikut adalah lirik lengkap lagu Thinkin Bout You untuk kamu nikmati:

[Verse 1]A tornado flew around my room before you cameExcuse the mess it made, it usually doesn't rainIn Southern California, much like ArizonaMy eyes don't shed tears, but boy they pour when[Chorus]I'm thinkin' 'bout you (Ooh no, no, no)I've been thinkin' bout you (You know, know, know)I've been thinkin' bout you, do you think about me still?Do you, do you?[Verse 2]Or do you not think so far ahead'Cause I've been thinkin' 'bout forever, oohOr do you not think so far ahead'Cause I've been thinkin' 'bout forever, ooh

Lirik ini penuh dengan emosi dan cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar.

Fakta Menarik di Balik Lagu Thinkin Bout You

Proses Kreatif: Awalnya, lagu ini ditulis Frank Ocean untuk penyanyi lain, tetapi ia memutuskan untuk menyanyikannya sendiri karena terasa sangat personal.

Awalnya, lagu ini ditulis Frank Ocean untuk penyanyi lain, tetapi ia memutuskan untuk menyanyikannya sendiri karena terasa sangat personal. Pengakuan Pribadi: Lagu ini dirilis sebelum Frank Ocean secara terbuka mengungkapkan orientasi seksualnya, menjadikannya salah satu karya yang sangat berani pada masanya.

Lagu ini dirilis sebelum Frank Ocean secara terbuka mengungkapkan orientasi seksualnya, menjadikannya salah satu karya yang sangat berani pada masanya. Kesuksesan Komersial: Thinkin Bout You menjadi salah satu singel utama dari album channel ORANGE dan mendapat pujian kritis karena kejujuran emosionalnya.

menjadi salah satu singel utama dari album dan mendapat pujian kritis karena kejujuran emosionalnya. Inspirasi Musikal: Lagu ini menggabungkan elemen R&B dan soul dengan aransemen minimalis, menciptakan suasana intim yang mendalam.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Thinkin Bout You resonan dengan pendengar karena kejujuran dan kerentanan yang ditampilkan Frank Ocean. Liriknya yang puitis dan melodi yang lembut membuat lagu ini mudah diingat dan cocok untuk berbagai suasana hati. Banyak penggemar merasa terhubung dengan tema kerinduan dan refleksi cinta yang tak terbalas.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu Ini

Untuk memainkan Thinkin Bout You dengan baik, fokuslah pada ritme yang lembut dan emosional. Gunakan petikan gitar yang sederhana untuk menonjolkan vokal. Jika kamu pemula, latihan transisi antar chord seperti C ke D dan Am ke G agar lebih lancar. Dengarkan versi asli lagu untuk menangkap nuansa emosionalnya.

Dengan memahami makna lagu Thinkin Bout You, chord, dan liriknya, kamu bisa lebih menghayati karya Frank Ocean ini. Semoga artikel ini membantu kamu menikmati lagu ini lebih dalam, baik sebagai pendengar maupun pemain musik! (Z-10)