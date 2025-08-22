Menguatkan Karakter Anak Lewat Edukasi Sekolah Sehat 2025

Anak KAO.(MI/Muhammad Ghifari A)

Kao Indonesia kembali meluncurkan Anak KAO (Kreatif, Aktif, Optimis), Sekolah Sehat 2025, sebagai wujud komitmen perusahaan mendukung terwujudnya generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan peduli lingkungan. Program ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Sejak 2016, Anak KAO telah menjangkau lebih dari 42.600 siswa. Tahun ini, target 10.000 peserta baru ditetapkan melalui perluasan program ke wilayah Timor Tengah Selatan (NTT) dan Sentani (Papua).

“Kolaborasi lintas sektor ini kami lanjutkan agar anak-anak tumbuh sehat fisik dan mental. Tahun ini kami berkomitmen memperluas ke NTT dan Papua,” ujar Shoichi Hasegawa, Presiden Direktur Kao Indonesia, di Palmerah (21/8).

Baca juga : Menuju Indonesia Emas 2045, Dosen Didorong Berdialog dengan CEO di CDIO 2025

Menurut dia, fokus utama program adalah pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mulai dari mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri dan pakaian, hingga manajemen kebersihan menstruasi. Edukasi lingkungan dengan memilah sampah juga diperkuat untuk mendukung budaya ramah lingkungan.

Selain itu, pilot project Kompetisi Duta Anak KAO hadir untuk menjadikan siswa agen perubahan. Melalui tantangan seputar kebersihan diri dan lingkungan, mereka dilatih menjadi promotor gaya hidup sehat di sekolah.

“Kami ingin anak-anak menjadi penggerak perubahan melalui Duta Anak KAO, sekaligus menumbuhkan kepedulian lingkungan lewat program BISA,” jelas Hasegawa.

Baca juga : Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

Direktur SMP Kemendikdasmen RI, Maulani Mega Hapsari, mengapresiasi langkah ini.

“Edukasi PHBS yang dilakukan Kao Indonesia mendukung implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pembentukan karakter unggul.”

Elvieda Sariwati, Direktur Promosi Kesehatan Kemenkes RI, menambahkan pentingnya sinergi. Menurut dia, program ini tak hanya mengajarkan PHBS, tetapi juga menciptakan lingkungan kondusif melalui TRIAS UKS, dengan dukungan puskesmas, guru, dan orang tua.

Kao juga memperkenalkan program Anak KAO BISA (Bijak Sampah), yang melibatkan 10 sekolah untuk memilah dan mendaur ulang sampah melalui Waste Point.

Menuju Generasi Emas 2045

Melalui edukasi kesehatan dan kepedulian lingkungan yang konsisten, Kao Indonesia berharap dapat memperluas dampak berkelanjutan, mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan generasi sehat, tangguh, dan berkarakter. (Z-10)