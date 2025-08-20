9 Tips Mengatasi Perut Kembung

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PERUT kembung adalah kondisi ketika perut terasa penuh, begah, atau seperti ada tekanan berlebihan akibat adanya penumpukan gas di dalam saluran pencernaan.
Kondisi ini bisa membuat perut tampak membesar, terasa keras, dan menimbulkan rasa tidak nyaman.
Air hangat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi gas berlebih di perut.
Soda mengandung gas karbonasi yang bisa memperparah kembung.
Mengunyah terlalu cepat bisa membuat banyak udara masuk ke perut sehingga kembung semakin parah.
Kurangi konsumsi makanan seperti kubis, brokoli, kacang-kacangan, atau makanan pedas yang sering memicu gas berlebih.
Teh jahe, peppermint, atau chamomile bisa membantu meredakan perut kembung.
Gerakan seperti jalan santai atau yoga ringan bisa membantu mengeluarkan gas dari perut.
Tempelkan botol atau kain hangat di perut untuk meredakan rasa begah.
Karena bisa membuat lebih banyak udara masuk ke perut.
Serat baik untuk pencernaan, tapi konsumsi berlebihan bisa menimbulkan gas.
Jika perut kembung sering muncul disertai nyeri hebat, mual, atau BAB tidak lancar dalam waktu lama, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan pencernaan serius. (Z-4)
Kondisi ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, sering bersendawa, hingga sakit perut ringan. Perut kembung bisa terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Setelah melahirkan, gas dan kembung kerap terjadi pada para ibu. Berikut cara mengatasinya.
Konsultan Gastrohepatologi Frieda Handayani, menyoroti pentingnya penanganan IBS atau sindrom iritasi usus besar pada anak serta strategi untuk mengurangi gejalanya.
Dokter Spesialis Anak-Konsultan Gastrohepatologi lulusan Universitas Indonesia Frieda Handayani menjelaskan tentang IBS atau sindrom iritasi usus besar pada anak
