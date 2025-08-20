Berikut Tips Mengatasi Perut Kembung(freepik)

PERUT kembung adalah kondisi ketika perut terasa penuh, begah, atau seperti ada tekanan berlebihan akibat adanya penumpukan gas di dalam saluran pencernaan.

Kondisi ini bisa membuat perut tampak membesar, terasa keras, dan menimbulkan rasa tidak nyaman.

Berikut 9 Tips Mengatasi Perut Kembung

1. Minum Air Hangat

Air hangat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi gas berlebih di perut.

2. Kurangi Minuman Bersoda

Soda mengandung gas karbonasi yang bisa memperparah kembung.

3. Makan Secara Perlahan

Mengunyah terlalu cepat bisa membuat banyak udara masuk ke perut sehingga kembung semakin parah.

4. Hindari Makanan Pemicu Gas

Kurangi konsumsi makanan seperti kubis, brokoli, kacang-kacangan, atau makanan pedas yang sering memicu gas berlebih.

5. Minum Teh Herbal

Teh jahe, peppermint, atau chamomile bisa membantu meredakan perut kembung.

6. Lakukan Peregangan Ringan

Gerakan seperti jalan santai atau yoga ringan bisa membantu mengeluarkan gas dari perut.

7. Kompres Hangat

Tempelkan botol atau kain hangat di perut untuk meredakan rasa begah.

8. Hindari Mengunyah Permen Karet

Karena bisa membuat lebih banyak udara masuk ke perut.

9. Cukupi Serat Tapi Jangan Berlebihan

Serat baik untuk pencernaan, tapi konsumsi berlebihan bisa menimbulkan gas.

Jika perut kembung sering muncul disertai nyeri hebat, mual, atau BAB tidak lancar dalam waktu lama, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan pencernaan serius. (Z-4)