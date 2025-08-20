Mengenal Code Stroke, Sistem Penanganan Komprehensif untuk Stroke Akut

Ilustrasi(Freepik)

STROKE adalah adalah salah satu kondisi darurat medis yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat untuk meminimalkan kerusakan otak yang lebih serius. Hal itu diungkapkan Dokter Spesialis Neurologi Subspesialis Neurologi Intervensi RS Pondok Indah – Puri Indah Sigit Dewanto, dalam keterangan resmi kepada Media Indonesia, Rabu (20/8).

Di RS Pondok Indah - Puri Indah, lanjut Sigit, sistem Code Stroke telah diterapkan untuk menangani pasien stroke akut dengan cepat dan efektif, memaksimalkan peluang pemulihan pasien.

Sistem ini melibatkan koordinasi berbagai tim medis yang bekerja sama sejak pasien tiba di Unit Emergency hingga intervensi medis lanjutan dilakukan.

Baca juga : Edukasi Kesehatan Bantu Masyarakat Kenali Gejala Stroke

Apa itu Code Stroke?

"Code Stroke merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan penanganan segera terhadap pasien yang dicurigai mengalami stroke," ungkap Sigit.

MI/HO--Dokter Spesialis Neurologi Subspesialis Neurologi Intervensi RS Pondok Indah – Puri Indah Sigit Dewanto

Dalam sistem ini, jelas Sigit, tim medis seperti dokter spesialis neurologi, dokter Emergency, dokter umum, dokter spesialis radiologi, laboratorium, dan farmasi bekerja sama secara terkoordinasi.

Baca juga : Tanda-Tanda Stroke yang Sering Terlewatkan

"Ketika seorang pasien tiba di UGD dengan gejala stroke, sistem ini diaktifkan sehingga seluruh tim medis dapat segera bersiap untuk memberikan perawatan yang diperlukan, mulai dari pemeriksaan awal hingga intervensi medis menggunakan teknologi imaging seperti MRI atau CT-Scan," papar Sigit

Pentingnya Respon Cepat dalam Penanganan Stroke

Ada dua jenis stroke, yaitu stroke iskemik yang dikenal sebagai golden period. Waktu optimal ini adalah kurang dari 4,5 jam sejak onset atau saat gejala stroke pertama kali muncul.

Jika penanganan dilakukan dalam jangka waktu ini, sel-sel otak yang rusak akibat kekurangan oksigen dapat diminimalisir dan potensi pemulihan menjadi lebih besar.

"Semakin cepat pasien mendapat penanganan, semakin besar peluang pemulihannya dan semakin kecil risiko kerusakan permanen pada otak," kata Sigit

Alur Penanganan Pasien dalam Code Stroke

Begitu pasien dengan gejala stroke tiba di Emergency, dokter akan melakukan pemeriksaan awal dan menanyakan waktu onset gejala. Jika dicurigai stroke dan onsetnya masih dalam jendela golden period, Code Stroke diaktifkan.

Selanjutnya, tim laboratorium segera mengambil sampel darah, dan tim radiologi mempersiapkan pemeriksaan pencitraan untuk memastikan diagnosis stroke dan menentukan apakah stroke disebabkan oleh sumbatan atau perdarahan di otak.

Jika stroke disebabkan oleh sumbatan, tindakan trombolisis menggunakan infus dilakukan untuk melarutkan sumbatan tersebut.

Dalam beberapa kasus, terutama jika sumbatan besar dan sulit diatasi dengan trombolisis, tim medis dapat memutuskan untuk melakukan mechanical thrombectomy, yakni prosedur endovaskular di mana kateter dimasukkan ke pembuluh darah untuk menghilangkan sumbatan tersebut.

Teknologi dan Tantangan dalam Implementasi Code Stroke

Penerapan Code Stroke di RS Pondok Indah - Puri Indah didukung oleh teknologi pencitraan seperti MRI Brain 3 Tesla dan CT-Scan Head 512 Slice yang krusial dalam memastikan jenis stroke yang dialami pasien.

"Teknologi ini sangat membantu dalam menentukan apakah pasien mengalami stroke iskemik atau hemoragik, karena penanganan untuk kedua jenis stroke ini sangat berbeda. Tanpa teknologi imaging, diagnosis yang keliru dapat berakibat fatal," ungkap Sigit.

Salah satu tantangan dalam penerapan Code Stroke adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendapatkan penanganan medis secepat mungkin saat gejala stroke muncul.

"Masyarakat harus mengenali gejala awal stroke, seperti lumpuh mendadak pada satu sisi tubuh, bicara pelo, tiba- tiba sulit melakukan sesuatu hal yang sederhana, mulut miring, atau gangguan penglihatan, dan segera membawa pasien ke rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan stroke," jelas Sigit.

Dampak Code Stroke pada Angka Kematian dan Morbiditas

Penanganan stroke dengan cepat melalui sistem Code Stroke terbukti mampu menurunkan angka kematian dan tingkat kecacatan yang disebabkan oleh stroke.

Dengan penanganan yang tepat waktu, risiko kerusakan permanen pada otak dapat diminimalkan, memberikan pasien kesempatan lebih besar untuk pulih secara penuh.

Di RS Pondok Indah - Puri Indah, implementasi Code Stroke sejak awal 2023 telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas penanganan stroke dan memperbaiki hasil klinis bagi pasien.

Inovasi dan Masa Depan Code Stroke

Salah satu inovasi terbaru dalam penanganan stroke adalah mechanical thrombectomy, yang memperpanjang waktu optimal penanganan stroke hingga 24 jam pada beberapa kasus.

Prosedur ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan sumbatan besar, yang memiliki risiko kematian atau kecacatan tinggi jika tidak ditangani dengan cepat. Pelatihan berkala bagi tim medis dan integrasi teknologi terkini diharapkan semakin meningkatkan efektivitas Code Stroke di masa depan.

RS Pondok Indah - Puri Indah telah bekerja sama dengan World Stroke Organization (WSO), khususnya melalui Angels Initiative, yang berfokus pada peningkatan perawatan stroke akut.

"Kemitraan ini mencakup pelatihan staf medis mengenai protokol respons stroke seperti Code Stroke, memastikan diagnosis yang lebih cepat, dan hasil intervensi yang lebih baik melalui penggunaan pencitraan medis canggih dan perawatan seperti trombolisis atau mechanical thrombectomy," ujar Sigit.

"Dengan penerapan Code Stroke, RS Pondok Indah – Puri Indah memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan tepat waktu untuk pasien stroke, membantu menurunkan angka kematian pasien, dan meningkatkan kualitas hidup pasien pascastroke."

"Komitmen RS Pondok Indah – Puri Indah ini turut diakui secara internasional oleh WSO melalui WSO Angels Awards pada 2025 dengan status Gold. Penghargaan ini diberikan kepada rumah sakit yang menunjukkan standar tinggi dalam perawatan stroke mulai dari diagnosis, penanganan, hingga rehabilitasi," pungkasnya. (Z-1)