Tutorial Mandi Wajib: Niat dan Tata Cara Mandi Wajib yang Benar

Mandi wajib adalah cara seorang Muslim mensucikan diri dari hadas besar, seperti setelah haid, nifas, atau junub. Dalam tutorial mandi wajib ini, kita akan membahas niat, tata cara, dan dalil dari Al-Qur'an serta hadits shahih.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa memastikan mandi wajib dilakukan dengan benar sesuai ajaran Islam.
Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan boleh melakukan ibadah, seperti salat atau membaca Al-Qur'an. Tutorial mandi wajib ini akan membantu Anda memahami prosesnya dengan mudah.
Perintah mandi wajib disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:
Arab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
Latin: Yā ayyuhalladzīna āmanū idzā qumtum ilas-salāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiqi wamsahū biru’ūsikum wa arjulakum ilal-ka‘bayn. Wa in kuntum junuban fattahharū.
Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah."
Dari hadits shahih, Rasulullah SAW bersabda:
Arab: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَاغْتَسِلْ
Latin: Idzā ataita ahlaka faghtasil.
Terjemahan: "Jika kamu mendatangi istrimu (berhubungan), maka mandilah." (HR. Muslim)
Niat adalah langkah awal dalam tutorial mandi wajib. Niat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan mulai membasuh tubuh. Berikut adalah lafal niat mandi wajib:
Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلّٰهِ تَعَالَى
Latin: Nawaitul ghusla li raf‘il hadatsil akbari lillahi ta‘ala.
Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta‘ala."
Pastikan niat ini diucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran sebelum memulai mandi wajib.
Berikut adalah langkah-langkah dalam tutorial mandi wajib yang sesuai dengan sunnah:
Catatan: Dalam tutorial mandi wajib ini, pastikan Anda menggunakan air yang suci dan menyucikan, seperti air mengalir atau air bersih dari bak.
Mandi wajib diperlukan dalam beberapa kondisi, seperti:
Agar mandi wajib sah, hindari kesalahan berikut:
Dengan mengikuti tutorial mandi wajib ini, Anda bisa menjalankan ibadah dengan lebih yakin dan suci. Pastikan niat tulus dan tata cara dilakukan sesuai ajaran Islam. Semoga artikel ini bermanfaat untuk membantu Anda memahami niat dan tata cara mandi wajib yang benar.
