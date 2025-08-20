Tutorial Mandi Wajib: Niat dan Tata Cara Mandi Wajib yang Benar

Ilustrasi.(Freepik)

Mandi wajib adalah cara seorang Muslim mensucikan diri dari hadas besar, seperti setelah haid, nifas, atau junub. Dalam tutorial mandi wajib ini, kita akan membahas niat, tata cara, dan dalil dari Al-Qur'an serta hadits shahih.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa memastikan mandi wajib dilakukan dengan benar sesuai ajaran Islam.

Apa Itu Mandi Wajib?

Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan boleh melakukan ibadah, seperti salat atau membaca Al-Qur'an. Tutorial mandi wajib ini akan membantu Anda memahami prosesnya dengan mudah.

Dalil Mandi Wajib dari Al-Qur'an dan Hadits

Perintah mandi wajib disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:

Arab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا Latin: Yā ayyuhalladzīna āmanū idzā qumtum ilas-salāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiqi wamsahū biru’ūsikum wa arjulakum ilal-ka‘bayn. Wa in kuntum junuban fattahharū. Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah." Baca juga : Tata Cara Mandi Wajib: Panduan Lengkap dan Praktis Sesuai Syariat

Dari hadits shahih, Rasulullah SAW bersabda:

Arab: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَاغْتَسِلْ Latin: Idzā ataita ahlaka faghtasil. Terjemahan: "Jika kamu mendatangi istrimu (berhubungan), maka mandilah." (HR. Muslim)

Niat adalah langkah awal dalam tutorial mandi wajib. Niat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan mulai membasuh tubuh. Berikut adalah lafal niat mandi wajib:

Arab: نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلّٰهِ تَعَالَى Latin: Nawaitul ghusla li raf‘il hadatsil akbari lillahi ta‘ala. Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta‘ala."

Pastikan niat ini diucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran sebelum memulai mandi wajib.

Tata Cara Mandi Wajib yang Benar

Berikut adalah langkah-langkah dalam tutorial mandi wajib yang sesuai dengan sunnah:

Berwudu: Mulailah dengan berwudu seperti wudu untuk salat. Basuh kedua tangan tiga kali, berkumur, membersihkan hidung, membasuh wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Mengguyur seluruh tubuh: Guyur air ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala, lalu sisi kanan, dan sisi kiri. Pastikan air mengalir ke seluruh bagian tubuh, termasuk rambut dan kulit. Memastikan tidak ada bagian yang kering: Gosok tubuh dengan tangan untuk memastikan air merata, termasuk lipatan kulit dan akar rambut.

Catatan: Dalam tutorial mandi wajib ini, pastikan Anda menggunakan air yang suci dan menyucikan, seperti air mengalir atau air bersih dari bak.

Tips Tambahan untuk Mandi Wajib

Gunakan air secukupnya agar tidak boros.

Pastikan tempat mandi bersih agar prosesnya lebih nyaman.

Jika ragu apakah mandi sudah sah, ulangi langkah-langkah dengan niat yang benar.

Kapan Harus Mandi Wajib?

Mandi wajib diperlukan dalam beberapa kondisi, seperti:

Setelah berhubungan suami istri.

Setelah haid atau nifas bagi wanita.

Keluarnya mani, baik karena mimpi basah atau lainnya.

Ketika masuk Islam atau setelah melahirkan.

Kesalahan yang Harus Dihindari

Agar mandi wajib sah, hindari kesalahan berikut:

Tidak berniat di awal mandi.

Meninggalkan bagian tubuh yang tidak terbasuh air.

Tidak berwudu terlebih dahulu, padahal ini sunnah.

Penutup

Dengan mengikuti tutorial mandi wajib ini, Anda bisa menjalankan ibadah dengan lebih yakin dan suci. Pastikan niat tulus dan tata cara dilakukan sesuai ajaran Islam. Semoga artikel ini bermanfaat untuk membantu Anda memahami niat dan tata cara mandi wajib yang benar.