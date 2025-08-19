Doa Al Fatihah: Arab, Latin, Terjemah, dan Keutamaannya

Ilustrasi.(Freepik)

Doa Al Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Qur'an yang memiliki makna mendalam dan keutamaan luar biasa. Surah ini wajib dibaca dalam setiap rakaat salat, menjadikannya doa yang sangat istimewa bagi umat Islam.

Artikel ini akan membahas teks Arab, Latin, terjemahan, serta keutamaan doa Al Fatihah dengan penjelasan yang mudah dipahami.

Teks Arab Doa Al Fatihah

Berikut adalah teks Arab dari Surah Al Fatihah, yang terdiri dari 7 ayat:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾

Teks Latin Doa Al Fatihah

Untuk memudahkan pembacaan, berikut adalah transliterasi Latin dari Surah Al Fatihah:

1. Bismillahir rahmanir rahiim

2. Al hamdu lillahi rabbil 'aalamiin

3. Ar rahmanir rahiim

4. Maaliki yaumiddiin

5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin

6. Ihdinas siratal mustaqiim

7. Siratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad daalliin

Terjemahan Doa Al Fatihah

Berikut adalah terjemahan Surah Al Fatihah ke dalam bahasa Indonesia:

1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

3. Maha Pengasih, Maha Penyayang.

4. Penguasa hari kiamat.

5. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

7. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Keutamaan Doa Al Fatihah

Doa Al Fatihah memiliki banyak keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Berikut adalah beberapa keutamaannya:

1. Induk Al-Qur'an

Surah Al Fatihah disebut sebagai Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an) karena mencakup inti ajaran Islam, yaitu tauhid, ibadah, dan doa. Rasulullah SAW bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Latin: Laa shalaata liman lam yaqra' bi faatihatil kitaab

Terjemah: "Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Penyembuh Penyakit

Doa Al Fatihah juga dikenal sebagai syifa (penyembuh). Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Al Fatihah adalah obat untuk segala penyakit:

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Latin: Faatihatul kitaab syifaa-un min kulli daa-in

Terjemah: "Al Fatihah adalah penyembuh dari segala penyakit." (HR. Ad-Darimi)

3. Doa yang Selalu Didengar Allah

Al Fatihah adalah doa yang selalu mendapat jawaban dari Allah. Dalam hadits qudsi, Allah SWT berfirman:

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

Latin: Qasamtus salaata bainii wa baina 'abdii nisfaini

Terjemah: "Aku membagi salat (Al Fatihah) antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian." (HR. Muslim)

Artinya, setiap ayat yang dibaca dalam Al Fatihah mendapat respons langsung dari Allah SWT.

4. Kunci Diterimanya Salat

Doa Al Fatihah adalah syarat sahnya salat. Tanpa membaca surah ini, salat seseorang tidak dianggap sah, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Mengapa Doa Al Fatihah Penting?

Doa Al Fatihah mengajarkan umat Islam untuk memuji Allah, memohon petunjuk, dan menegaskan komitmen untuk hanya menyembah-Nya. Surah ini juga mengingatkan kita untuk selalu berada di jalan yang lurus dan menjauhkan diri dari jalan yang sesat. Dengan membaca Al Fatihah, kita memperkuat hubungan spiritual dengan Allah dan memohon perlindungan-Nya.

Cara Mengamalkan Doa Al Fatihah

Berikut adalah beberapa cara mengamalkan doa Al Fatihah dalam kehidupan sehari-hari:

Dalam salat: Bacalah Al Fatihah dengan penuh khusyuk di setiap rakaat salat wajib maupun sunnah.

Bacalah Al Fatihah dengan penuh khusyuk di setiap rakaat salat wajib maupun sunnah. Sebagai doa penyembuh: Bacalah Al Fatihah dengan niat memohon kesembuhan, kemudian tiupkan ke air atau langsung ke orang yang sakit.

Bacalah Al Fatihah dengan niat memohon kesembuhan, kemudian tiupkan ke air atau langsung ke orang yang sakit. Untuk perlindungan: Membaca Al Fatihah dapat menjadi pelindung dari gangguan jin atau bahaya, sebagaimana diajarkan dalam tradisi Islam.

Kesimpulan

Doa Al Fatihah adalah surah yang penuh keberkahan dan keutamaan. Dengan memahami teks Arab, Latin, dan terjemahannya, kita bisa lebih menghayati maknanya.

Keutamaan Al Fatihah sebagai induk Al-Qur'an, penyembuh, dan kunci salat menjadikannya doa yang wajib diamalkan setiap hari. Mari kita jadikan Al Fatihah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.