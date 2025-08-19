10 Arti Mimpi Merasa Lapar, Pertanda Kurang Perhatian

Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/8/2025 16:48
Berikut Arti Mimpi Merasa Lapar(freepik)

MIMPI adalah pengalaman bawah sadar yang terjadi saat seseorang tidur, biasanya berupa rangkaian gambar, suara, pikiran, emosi, atau sensasi lain yang seolah-olah nyata.

Menurut psikologi, mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar yang mencerminkan keinginan atau konflik batin.

Berikut 10 Arti Mimpi Merasa Lapar

1. Rasa Kekurangan dalam Hidup

Mimpi lapar sering melambangkan perasaan kurang puas atau adanya kebutuhan dalam hidup yang belum terpenuhi, baik materi maupun emosional.

2. Keinginan Tersembunyi

Bisa menandakan adanya keinginan atau hasrat yang belum tercapai, misalnya dalam pekerjaan, cinta, atau pencapaian pribadi.

3. Motivasi untuk Berusaha

Lapar dalam mimpi juga bisa berarti dorongan atau motivasi untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan.

4. Kehidupan Finansial

Dalam beberapa tafsir mimpi, lapar dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Jika dalam mimpi kamu lapar tapi tidak menemukan makanan, bisa jadi pertanda tentang kesulitan keuangan.

5. Kerinduan Spiritual

Rasa lapar tidak selalu fisik. Kadang mimpi ini melambangkan kerinduan rohani atau kebutuhan akan kedamaian batin.

6. Perasaan Kesepian

Lapar bisa menjadi simbol kesepian, di mana hati kosong dan butuh kehangatan dari orang lain.

7. Peluang Baru

Jika dalam mimpi kamu lapar lalu akhirnya menemukan makanan, artinya akan datang kesempatan atau rezeki baru yang tidak disangka.

8. Tanda Kurang Perhatian

Bisa juga berarti kamu merasa kurang diperhatikan oleh orang sekitar, seperti keluarga atau pasangan.

9. Kekhawatiran dalam Kehidupan Nyata

Mimpi lapar mungkin mencerminkan rasa cemas atau khawatir tentang sesuatu yang belum terpenuhi di dunia nyata.

10. Peringatan Kesehatan

Kadang mimpi ini muncul karena tubuh benar-benar butuh energi atau sedang mengalami kondisi tertentu, misalnya pola makan tidak teratur.

Mimpi adalah kombinasi antara fenomena biologis, psikologis, dan kadang juga dimaknai secara spiritual. (Z-4)



Editor : Reynaldi
