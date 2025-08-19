11 Manfaat Semangka untuk Kesehatan, Bisa Meningkatkan Imunitas Tubuh

Headline
SEMANGKA adalah buah segar yang berasal dari tanaman merambat dari keluarga Cucurbitaceae. Nama ilmiahnya Citrullus lanatus.
Buah ini berbentuk bulat atau lonjong, berkulit hijau, dengan daging buah berwarna merah atau kuning, berair, dan memiliki rasa manis menyegarkan.
Semangka mengandung sekitar 92 persen air, sehingga sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi terutama saat cuaca panas.
Kandungan citrulline dalam semangka dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah, baik untuk kesehatan jantung.
Semangka mengandung likopen, vitamin C, dan beta karoten yang berfungsi melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan penyakit kronis.
Likopen dalam semangka terbukti baik untuk kesehatan jantung karena dapat menurunkan kolesterol jahat dan risiko penyakit kardiovaskular.
Vitamin A dan C pada semangka berperan penting dalam pembentukan kolagen, menjaga kulit tetap elastis, sehat, dan cerah alami.
Kandungan vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi.
Serat alami dalam semangka dapat melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit.
Asam amino citrulline dalam semangka dapat membantu mengurangi pegal atau nyeri otot setelah berolahraga.
Kandungan beta karoten dan vitamin A membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula.
Karena rendah kalori dan kaya air, semangka membuat perut terasa kenyang lebih lama tanpa menambah banyak kalori.
Semangka memiliki sifat diuretik alami, membantu meningkatkan produksi urine sehingga mendukung fungsi ginjal dan mengurangi risiko batu ginjal.
Semangka diperkirakan berasal dari Afrika, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Saat ini, semangka dibudidayakan luas di daerah beriklim tropis maupun subtropis, termasuk di Indonesia. (Z-4)
Semangka memiliki kulit luar yang keras berwarna hijau dengan corak garis atau belang, sedangkan bagian dalamnya berwarna merah atau kuning dengan biji berwarna hitam atau putih.
Semangka kaya vitamin A, C, likopen, dan antioksidan. Buah rendah kalori ini bantu hidrasi, jaga kesehatan jantung, kurangi peradangan, dan baik untuk kulit.
Semangka bukan hanya buah penyegar di tengah cuaca panas, tapi juga kaya manfaat bagi kesehatan.
Semangka bukan hanya menyegarkan, tetapi juga kaya manfaat bagi kesehatan, terutama bagi pria. Buah berwarna merah atau kuning ini mengandung berbagai nutrisi penting
