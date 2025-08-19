11 Manfaat Semangka untuk Kesehatan, Bisa Meningkatkan Imunitas Tubuh

A- A+

SEMANGKA adalah buah segar yang berasal dari tanaman merambat dari keluarga Cucurbitaceae. Nama ilmiahnya Citrullus lanatus.

Buah ini berbentuk bulat atau lonjong, berkulit hijau, dengan daging buah berwarna merah atau kuning, berair, dan memiliki rasa manis menyegarkan.

Berikut 11 Manfaat Semangka untuk Kesehatan

1. Mencegah Dehidrasi

Semangka mengandung sekitar 92 persen air, sehingga sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi terutama saat cuaca panas.

2. Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Kandungan citrulline dalam semangka dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah, baik untuk kesehatan jantung.

3. Kaya Antioksidan

Semangka mengandung likopen, vitamin C, dan beta karoten yang berfungsi melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan penyakit kronis.

4. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Likopen dalam semangka terbukti baik untuk kesehatan jantung karena dapat menurunkan kolesterol jahat dan risiko penyakit kardiovaskular.

5. Mendukung Kesehatan Kulit

Vitamin A dan C pada semangka berperan penting dalam pembentukan kolagen, menjaga kulit tetap elastis, sehat, dan cerah alami.

6. Meningkatkan Sistem Imun

Kandungan vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi.

7. Membantu Pencernaan

Serat alami dalam semangka dapat melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit.

8. Mengurangi Nyeri Otot

Asam amino citrulline dalam semangka dapat membantu mengurangi pegal atau nyeri otot setelah berolahraga.

9. Baik untuk Kesehatan Mata

Kandungan beta karoten dan vitamin A membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula.

10 Mendukung Penurunan Berat Badan

Karena rendah kalori dan kaya air, semangka membuat perut terasa kenyang lebih lama tanpa menambah banyak kalori.

11. Menjaga Kesehatan Ginjal

Semangka memiliki sifat diuretik alami, membantu meningkatkan produksi urine sehingga mendukung fungsi ginjal dan mengurangi risiko batu ginjal.

Semangka diperkirakan berasal dari Afrika, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Saat ini, semangka dibudidayakan luas di daerah beriklim tropis maupun subtropis, termasuk di Indonesia. (Z-4)