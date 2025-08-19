Tak Mau Digigit Nyamuk? Pakai Warna-Warna Ini

Ilustrasi(Antara)

Gigitan nyamuk bukan hanya menimbulkan rasa gatal, tapi juga bisa membawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, serta chikungunya. Untuk mengusir nyamuk kita dapat menggunakan lotion anti nyamuk atau obat semprot. Namun, ternyata ada cara unik selain menggunakan obat anti nyamuk untuk mengusir nyamuk dirumah, yakni salah satunya dengan warna. Diketahui, ada beberapa warna yang tidak disukai oleh nyamuk.

Dilansir dari halaman Tom's Guide, para peneliti dari University of Washington menemukan beberapa warna yang dapat mengusir nyamuk. Nyamuk merespons indra penciuman melalui isyarat atau warna visual. Namun, preferensi warna ini hanya terjadi jika terdapat karbon dioksida (CO2), seperti yang diembuskan manusia saat bernapas.

Meski nyamuk merespons napas, keringat, dan suhu tubuh manusia, dengan menghilangkan warna yang menarik perhatian dapat membantu mengusir nyamuk dari rumah.

Berikut beberapa warna yang tidak disukai oleh nyamuk: