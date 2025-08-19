Tak Mau Digigit Nyamuk? Pakai Warna-Warna Ini

Headline
Gigitan nyamuk bukan hanya menimbulkan rasa gatal, tapi juga bisa membawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, serta chikungunya. Untuk mengusir nyamuk kita dapat menggunakan lotion anti nyamuk atau obat semprot. Namun, ternyata ada cara unik selain menggunakan obat anti nyamuk untuk mengusir nyamuk dirumah, yakni salah satunya dengan warna. Diketahui, ada beberapa warna yang tidak disukai oleh nyamuk.
Dilansir dari halaman Tom's Guide, para peneliti dari University of Washington menemukan beberapa warna yang dapat mengusir nyamuk. Nyamuk merespons indra penciuman melalui isyarat atau warna visual. Namun, preferensi warna ini hanya terjadi jika terdapat karbon dioksida (CO2), seperti yang diembuskan manusia saat bernapas.
Meski nyamuk merespons napas, keringat, dan suhu tubuh manusia, dengan menghilangkan warna yang menarik perhatian dapat membantu mengusir nyamuk dari rumah.
Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pencegahan agar nyamuk tidak berkembang biak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3M Plus dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk.
Walaupun kecil, nyamuk bisa menjadi vektor penyakit berbahaya seperti demam berdarah (DBD), malaria, chikungunya, dan zika.
Mengusir nyamuk tidak harus menggunakan bahan kimia. Dengan memanfaatkan barang bekas, Anda bisa menciptakan solusi alami yang efektif.
Dengan bahan tambahan seperti minyak kayu putih dan wadah bekas, alat ini bisa menghasilkan asap yang efektif untuk mengusir nyamuk dari ruangan.
Lagu bergenre dubstep berjudul "Scary Monsters and Nice Sprites" dari DJ Skrillex, memiliki kemampuan unik untuk mengusir nyamuk, bahkan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD.
Chikungunya jarang berakibat fatal dan virus yang dibawa oleh nyamuk ini tidak menyebar melalui udara.
Pelajari cara efektif mencegah nyamuk berkembang biak di pekarangan rumah dengan langkah 3M, tanaman pengusir, dan tips alami lainnya
Mungkin Anda pernah melihat ada nyamuk yang hanya mengincar orang tertentu. Misalnya dalam satu ruangan, ada orang yang diserang habis-habisan oleh nyamuk, sedangkan yang lain tidak.
