Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Ficky Ramadhan
19/8/2025 11:28
Tak Mau Digigit Nyamuk? Pakai Warna-Warna Ini
Ilustrasi(Antara)

Gigitan nyamuk bukan hanya menimbulkan rasa gatal, tapi juga bisa membawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, serta chikungunya. Untuk mengusir nyamuk kita dapat menggunakan lotion anti nyamuk atau obat semprot. Namun, ternyata ada cara unik selain menggunakan obat anti nyamuk untuk mengusir nyamuk dirumah, yakni salah satunya dengan warna. Diketahui, ada beberapa warna yang tidak disukai oleh nyamuk.

Dilansir dari halaman Tom's Guide, para peneliti dari University of Washington menemukan beberapa warna yang dapat mengusir nyamuk. Nyamuk merespons indra penciuman melalui isyarat atau warna visual. Namun, preferensi warna ini hanya terjadi jika terdapat karbon dioksida (CO2), seperti yang diembuskan manusia saat bernapas.

Meski nyamuk merespons napas, keringat, dan suhu tubuh manusia, dengan menghilangkan warna yang menarik perhatian dapat membantu mengusir nyamuk dari rumah.

Berikut beberapa warna yang tidak disukai oleh nyamuk:

  1. Biru: Warna biru, terutama biru muda tidak menarik bagi nyamuk karena berada dalam spektrum cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek daripada warna merah, oranye, dan hitam. Panjang gelombang dari warna-warna tersebut lebih kuat dan mudah terdeteksi setelah nyamuk mencium karbon dioksida (CO₂) dari napas manusia. Itu sebabnya, warna biru terang menjadi salah satu warna cat yang tidak disukai nyamuk.
  2. Hijau: Hijau juga termasuk dalam warna yang tidak disukai nyamuk. Saat para peneliti mencoba eksperimen menggunakan sarung tangan hijau, nyamuk tidak menunjukkan minat untuk terbang menuju objek tersebut. Warna hijau memberikan kesan alami menyerupai tanaman dan tumbuhan yang umumnya bukan sumber makanan bagi mereka.
  3. Ungu: Sama seperti kedua warna sebelumnya, warna ungu juga memiliki short wavelengths (panjang gelombang pendek) di spektrum cahaya tampak sehingga dianggap tidak menarik oleh nyamuk.
  4. Putih: Warna yang tidak disukai nyamuk selanjutnya adalah warna putih karena kontras visualnya yang sangat tinggi dibandingkan warna tubuh mereka.
  5. Abu-Abu: Meski tidak termasuk sebagai warna yang secara langsung dibenci oleh nyamuk, tetapi warna abu-abu memiliki kontras visual rendah. Jadi, nyamuk cenderung tidak tertarik pada warna abu-abu karena warna ini kurang bisa menangkap sinyal visual yang menonjol seperti pada warna-warna lain.
  6. Krem: Warna krem cocok digunakan sebagai cat dinding jika ingin menciptakan suasana yang tenang dan cerah di dalam rumah. Krem juga merupakan salah satu warna yang cenderung tidak menarik nyamuk karena tampilannya yang tidak mencolok.
  7. Kuning: Selain untuk warna cat, kamu juga bisa menggunakan warna kuning sebagai lampu. Kuning adalah warna yang tidak disukai nyamuk karena spektrum cahaya yang dipancarkannya tidak memicu respons kuat pada indra penglihatan nyamuk, seperti warna putih atau biru. (E-3)



Editor : Andhika
