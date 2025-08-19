Doa Mandi Bersih: Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya untuk Kesucian

Ilustrasi(Freepik)

MANDI bersih atau mandi wajib adalah salah satu cara umat Islam menjaga kesucian diri setelah mengalami hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas. Dalam ajaran Islam, mandi bersih tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga menyucikan jiwa. Artikel ini akan menjelaskan doa mandi bersih, tata cara yang benar, serta keutamaan menjalankannya, lengkap dengan referensi Al-Qur'an dan hadits shahih.

Pengertian Mandi Bersih dalam Islam

Mandi bersih adalah mandi wajib yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah, seperti sholat atau membaca Al-Qur'an. Mandi ini wajib dilakukan setelah seseorang mengalami kondisi tertentu, seperti keluar mani, berhubungan suami istri, selesai haid, atau nifas. Dalam Al-Qur'an, Allah berFirMan:

"Dan jika kamu junub, maka mandilah." (QS. Al-Maidah: 6) Baca juga : Doa Mandi Wajib Lengkap Arab, Latin, Artinya & Cara Mudah Sesuai Sunnah - Panduan Sederhana untuk Umat Muslim وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا Transliterasi: Wa in kuntum junuban fa-ith-thahharu

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian dengan mandi wajib setelah junub.

Baca juga : Doa Mandi Wajib: Tata Cara, Niat, dan Bacaan Lengkap untuk Muslim

Niat Doa Mandi Bersih

Sebelum memulai mandi bersih, seorang Muslim harus membaca niat dalam hati. Niat ini penting karena menjadi pembeda antara mandi biasa dan mandi wajib. Berikut adalah doa mandi bersih atau niat mandi wajib:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى Transliterasi: Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala."

Niat ini diucapkan dalam hati saat memulai mandi, sebagaimana diajarkan dalam hadits shahih berikut:

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Transliterasi: Innama al-a'malu bin-niyyat

Tata Cara Mandi Bersih yang Benar

Agar mandi bersih sah menurut syariat, ada tata cara yang harus diikuti. Berikut langkah-langkahnya:

Membaca niat: Ucapkan doa mandi bersih dalam hati sebelum memulai. Mencuci tangan: Cuci kedua tangan sebanyak tiga kali. Membersihkan kemaluan: Bersihkan bagian kemaluan dan area sekitarnya dari najis. Berwudhu: Lakukan wudhu seperti wudhu untuk sholat. Mengguyur seluruh tubuh: Siram air ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala, lalu sisi kanan, dan sisi kiri, pastikan tidak ada bagian yang kering.

Rasulullah SAW mencontohkan tata cara mandi bersih ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

"Dari Aisyah RA, ia berkata: 'Apabila Rasulullah SAW mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian mengguyur air ke sisi kanan dan kiri tubuhnya, lalu mengguyur kepalanya.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Keutamaan Mandi Bersih

Mandi bersih memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

Menyucikan diri untuk ibadah : Mandi bersih memungkinkan seseorang melaksanakan sholat, puasa, atau menyentuh Al-Qur'an.

: Mandi bersih memungkinkan seseorang melaksanakan sholat, puasa, atau menyentuh Al-Qur'an. Mendekatkan diri kepada Allah : Dengan menjalankan perintah Allah, seorang Muslim menunjukkan ketaatan.

: Dengan menjalankan perintah Allah, seorang Muslim menunjukkan ketaatan. Membersihkan jiwa: Mandi wajib tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyegarkan hati dan pikiran.

Mandi bersih juga mencerminkan pentingnya menjaga kebersihan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim) الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ Transliterasi: At-thuhuru shatru al-iman

Kapan Harus Melakukan Mandi Bersih?

Mandi bersih wajib dilakukan dalam situasi berikut:

Setelah junub, seperti keluar mani atau berhubungan suami istri.

Setelah selesai haid atau nifas bagi wanita.

Sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti sholat Jumat atau sholat Id, meskipun ini bersifat sunnah.

Tips Praktis Mandi Bersih

Untuk memastikan mandi bersih dilakukan dengan benar:

Pastikan air mengalir ke seluruh tubuh, termasuk lipatan kulit dan rambut.

Gunakan air yang bersih dan suci.

Hafalkan doa mandi bersih agar niat tetap terjaga.

Kesimpulan

Mandi bersih adalah bagian penting dari ajaran Islam untuk menjaga kesucian fisik dan spiritual. Dengan membaca doa mandi bersih, mengikuti tata cara yang benar, dan memahami keutamaannya, seorang Muslim dapat melaksanakan ibadah dengan hati yang tenang dan suci. Semoga artikel ini membantu Anda memahami pentingnya mandi wajib dan cara melakukannya sesuai syariat.