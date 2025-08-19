Doa Mandi Bersih: Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya untuk Kesucian

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MANDI bersih atau mandi wajib adalah salah satu cara umat Islam menjaga kesucian diri setelah mengalami hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas. Dalam ajaran Islam, mandi bersih tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga menyucikan jiwa. Artikel ini akan menjelaskan doa mandi bersih, tata cara yang benar, serta keutamaan menjalankannya, lengkap dengan referensi Al-Qur'an dan hadits shahih.
Mandi bersih adalah mandi wajib yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah, seperti sholat atau membaca Al-Qur'an. Mandi ini wajib dilakukan setelah seseorang mengalami kondisi tertentu, seperti keluar mani, berhubungan suami istri, selesai haid, atau nifas. Dalam Al-Qur'an, Allah berFirMan:
"Dan jika kamu junub, maka mandilah." (QS. Al-Maidah: 6)
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
Transliterasi: Wa in kuntum junuban fa-ith-thahharu
Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian dengan mandi wajib setelah junub.
Sebelum memulai mandi bersih, seorang Muslim harus membaca niat dalam hati. Niat ini penting karena menjadi pembeda antara mandi biasa dan mandi wajib. Berikut adalah doa mandi bersih atau niat mandi wajib:
نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى
Transliterasi: Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala
Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala."
Niat ini diucapkan dalam hati saat memulai mandi, sebagaimana diajarkan dalam hadits shahih berikut:
"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
Transliterasi: Innama al-a'malu bin-niyyat
Agar mandi bersih sah menurut syariat, ada tata cara yang harus diikuti. Berikut langkah-langkahnya:
Rasulullah SAW mencontohkan tata cara mandi bersih ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits:
"Dari Aisyah RA, ia berkata: 'Apabila Rasulullah SAW mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian mengguyur air ke sisi kanan dan kiri tubuhnya, lalu mengguyur kepalanya.'" (HR. Bukhari dan Muslim)
Mandi bersih memiliki banyak keutamaan, di antaranya:
Mandi bersih juga mencerminkan pentingnya menjaga kebersihan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
"Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim)
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
Transliterasi: At-thuhuru shatru al-iman
Mandi bersih wajib dilakukan dalam situasi berikut:
Untuk memastikan mandi bersih dilakukan dengan benar:
Mandi bersih adalah bagian penting dari ajaran Islam untuk menjaga kesucian fisik dan spiritual. Dengan membaca doa mandi bersih, mengikuti tata cara yang benar, dan memahami keutamaannya, seorang Muslim dapat melaksanakan ibadah dengan hati yang tenang dan suci. Semoga artikel ini membantu Anda memahami pentingnya mandi wajib dan cara melakukannya sesuai syariat.
Pelajari doa mandi wajib lengkap dengan teks Arab, Latin, artinya, dan cara mudah sesuai sunnah. Sertai dalil Al-Quran & hadits shahih. Mudah dipahami!
Pelajari tata cara mandi wajib sesuai syariat Islam dengan langkah mudah dan jelas. Lengkap dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits.
Pelajari cara mandi wajib yang benar sesuai syariat Islam, lengkap dengan niat, langkah, dan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits.
Pelajari tata cara dan doa mandi wajib lengkap dengan niat, bacaan Arab, Latin, dan terjemahan. Ikuti langkah mudah agar ibadah sah.
Mandi ini wajib hukumnya bagi seorang Muslim sebelum bisa kembali menjalankan ibadah tertentu seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Qur’an, atau thawaf di Ka'bah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved