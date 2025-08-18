5 Cara Efektif Cegah Anak Tertular Flu Singapura

Cara mencegah anak tertular Flu Singapura.(Dok. Freepik)

Flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease (HFMD) kini semakin sering menyerang anak-anak. Penyakit akibat infeksi virus ini ditandai dengan luka di mulut serta ruam di tangan dan kaki, dan sangat mudah menular.

Agar anak terlindungi, orang tua perlu menerapkan lima langkah penting berikut:

1. Biasakan Cuci Tangan

Ajarkan anak mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, terutama setelah dari toilet, sebelum makan, dan setelah batuk atau bersin.

Baca juga : Flu Singapura Tak Kunjung Sembuh? Waspadai 5 Komplikasi Ini

2. Tanamkan Kebersihan Diri Sejak Dini

Ingatkan anak untuk tidak memasukkan tangan atau benda ke mulut serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Beri contoh nyata agar anak menirunya dengan mudah.

3. Bersihkan Mainan dan Benda Sekitar Anak

Rutin cuci mainan, meja belajar, atau gagang pintu. Virus bisa bertahan lama di permukaan benda, sehingga kebersihan lingkungan sangat penting.

4. Hindari Kontak dengan Penderita

Jangan biarkan anak berinteraksi dengan penderita flu Singapura. Sebaliknya, penderita sebaiknya tetap di rumah hingga pulih agar tidak menularkan.

5. Jangan Berbagi Barang Pribadi

Ajari anak untuk tidak berbagi gelas, alat makan, handuk, atau serbet. Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah penularan.

Flu Singapura memang mudah menular, tetapi bisa dicegah dengan disiplin menjaga kebersihan. Orang tua berperan besar dalam membentuk kebiasaan sehat sejak dini. Dengan langkah-langkah di atas, risiko penularan dapat ditekan dan keluarga tetap sehat. (Halodoc/Z-10)