Rayakan HUT RI ke-80, Aryaduta Bandung Gelar Upacara Bendera di Area Lobby Hotel

Aryaduta Bandung peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80(Doc Aryaduta Bandung)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Aryaduta Bandung menggelar perayaan dengan cara yang berbeda dan penuh makna.

Tidak hanya mengadakan upacara bendera di area lobby hotel, Aryaduta Bandung juga mengundang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Bandung untuk bersama-sama mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang bangsa.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertunjukan teatrikal reka ulang peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api, yang menjadi simbol perjuangan rakyat Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Momen ini semakin menguatkan rasa nasionalisme para tamu dan karyawan yang turut menyaksikan langsung. Sebagai puncak acara, Aryaduta Bandung menyelenggarakan talk show bersama para tokoh LVRI, di antaranya: Bapak H. Hanafiah, Ketua Dewan Pertimbangan Cabang LVRI Kota Bandung dan Bapak Wagiman, Veteran Perdamaian PBB.

Talk show yang dimoderatori oleh Lutfhia Levina, Marketing Communication Manager Aryaduta Bandung, menghadirkan diskusi mengenai detik-detik perjuangan kemerdekaan, pengalaman perang, serta wejangan inspiratif dari para veteran.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda bagi para tamu sekaligus mengingatkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada masa lalu. Sampai hari ini pun kita semua masih berjuang dalam bentuk yang berbeda—baik di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari hari. Semoga semangat para pejuang ini terus hidup dalam diri kita semua,” ujar Lutfhia Levina, Marketing Communication Manager Aryaduta Bandung.

Acara ditutup dengan pesan penuh makna dari para veteran bahwa semangat kemerdekaan harus terus dijaga lintas generasi, karena setiap zaman memiliki bentuk perjuangannya masing-masing.

Sebagai bagian dari komitmennya, Aryaduta Bandung akan terus menghadirkan program-program inspiratif yang menghubungkan nilai sejarah, kebudayaan, serta keramahan khas Indonesia, sehingga setiap tamu dapat merasakan pengalaman yang lebih dari sekadar menginap. (Adv)