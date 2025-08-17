Arti Operasional Menurut KBBI: Pengertian dan Contoh Penggunaan

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Apa itu operasional? Kata ini sering kita dengar dalam dunia bisnis, pendidikan, atau bahkan kehidupan sehari-hari.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), operasional memiliki makna yang jelas dan penting untuk dipahami. Artikel ini akan menjelaskan arti operasional, penggunaannya, dan contoh-contoh yang mudah dipahami.
Menurut KBBI, operasional berarti "berkaitan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan, terutama dalam hal teknis atau praktis." Secara sederhana, operasional merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan cara menjalankan suatu aktivitas atau proses agar berjalan lancar.
Kata operasional sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang mendukung tujuan utama suatu organisasi atau sistem, seperti pengelolaan sumber daya, proses kerja, atau aktivitas harian.
Memahami arti operasional sangat penting, terutama dalam konteks bisnis dan manajemen. Operasional mencakup semua aktivitas yang membuat suatu organisasi berjalan dengan baik, mulai dari produksi barang, pengelolaan keuangan, hingga pelayanan pelanggan. Dengan pengelolaan operasional yang baik, sebuah perusahaan dapat:
Untuk memahami lebih lanjut, berikut beberapa contoh penggunaan kata operasional dalam kalimat:
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa operasional berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas praktis yang mendukung tujuan besar suatu organisasi.
Banyak orang bingung antara kata operasional dan operasi. Menurut KBBI, operasi merujuk pada tindakan atau aktivitas tertentu, seperti operasi militer atau operasi medis. Sementara itu, operasional lebih luas, mencakup semua proses dan aktivitas yang mendukung berjalannya suatu sistem. Jadi, operasional lebih berkaitan dengan manajemen dan pelaksanaan, sedangkan operasi lebih spesifik pada tindakan tertentu.
Untuk menjalankan kegiatan operasional yang efektif, berikut beberapa tips sederhana:
Dengan menerapkan tips ini, kegiatan operasional dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
Arti operasional menurut KBBI adalah segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan secara teknis atau praktis. Kata ini sangat penting dalam dunia bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari karena mencakup proses yang membuat sistem berjalan dengan baik. Dengan memahami arti operasional dan menerapkan tips pengelolaan yang tepat, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan dengan lebih mudah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved