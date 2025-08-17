Berikut Tips agar Tidak Mengantuk saat Kerja(freepik)

MENGANTUK adalah kondisi ketika tubuh dan pikiran merasa lelah, sehingga muncul dorongan kuat untuk tidur.

Secara medis, mengantuk disebut juga sebagai kantuk atau somnolensi, yaitu keadaan penurunan kewaspadaan akibat kurang tidur, kelelahan, atau faktor tertentu yang memengaruhi fungsi otak.

Berikut 12 Tips agar Tidak Mengantuk saat Kerja

1. Cukupkan Tidur Malam

Pastikan tidur 7 sampai 8 jam per malam agar tubuh segar. Pola tidur yang kurang membuat otak lambat dan mudah mengantuk.

2. Minum Air Putih Cukup

Dehidrasi bisa bikin tubuh lemas dan mata berat. Sediakan botol minum di meja kerja.

3. Dapatkan Paparan Sinar Matahari

Duduk dekat jendela atau keluar sebentar pagi hari. Cahaya alami membantu otak lebih waspada.

4. Gerakkan Tubuh

Lakukan stretching ringan setiap 1 sampai 2 jam. Bisa juga jalan sebentar ke pantry atau toilet.

5. Konsumsi Camilan Sehat

Pilih buah, kacang, atau yogurt. Hindari makanan tinggi gula karena bikin cepat lemas setelahnya.

6. Minum Kopi atau Teh Secukupnya

Kafein bisa membantu tetap fokus. Jangan berlebihan agar tidak gelisah atau susah tidur malamnya.

7. Dengarkan Musik yang Membuat Semangat

Musik upbeat bisa membantu mengusir kantuk. Hindari musik yang terlalu slow.

8. Atur Posisi Duduk

Duduk terlalu nyaman bisa bikin mengantuk. Gunakan kursi dengan sandaran tegak agar tubuh tetap siaga.

9. Atur Beban Kerja

Jangan menunda pekerjaan hingga menumpuk. Bagi pekerjaan jadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan.

10. Tarik Napas Dalam-dalam

Bernapas dalam 5 sampai 10 kali bisa melancarkan oksigen ke otak. Efektif untuk mengusir rasa kantuk mendadak.

11. Istirahat Singkat

Tidur sebentar 10 sampai 20 menit saat istirahat bisa sangat menyegarkan. Jangan terlalu lama agar tidak makin lemas.

12. Buat Jadwal Kerja Teratur

Kerja tanpa jeda bikin cepat lelah. Gunakan metode Pomodoro 25 menit kerja, 5 menit istirahat.

Dengan kombinasi pola tidur yang cukup, gaya hidup sehat, dan manajemen kerja yang baik, rasa kantuk saat bekerja bisa dikurangi. (Z-4)