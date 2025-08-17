Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

200 Nama Buah dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya untuk Pemula

 Gana Buana
17/8/2025 17:25
200 Nama Buah dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya untuk Pemula
Nama buah-buahan dengan bahasa Inggris.(Freepik)

MEMPELAJARI nama buah dalam bahasa Inggris adalah cara yang menyenangkan untuk menambah kosa kata. Artikel ini menyediakan daftar lengkap 200 nama buah beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Daftar ini dirancang mudah dipahami, cocok untuk pelajar tingkat pemula hingga menengah. Yuk, mulai belajar!

Mengapa Mempelajari Nama Buah dalam Bahasa Inggris Penting?

Mengetahui nama buah dalam bahasa Inggris membantu Anda dalam berbagai situasi, seperti belanja di supermarket internasional, memesan makanan, atau belajar bahasa Inggris secara umum.

Buah-buahan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga kosa kata ini sangat praktis. Berikut adalah daftar nama buah yang disusun secara berurutan untuk memudahkan Anda.

Baca juga : Bahasa Inggrisnya Buah Buahan: Daftar Lengkap A-Z untuk Belajar

Daftar 200 Nama Buah dalam Bahasa Inggris

Berikut adalah daftar lengkap nama buah dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setiap buah diberi nomor agar mudah diikuti.

1-50: Nama Buah Populer

  1. Apple - Apel
  2. Banana - Pisang
  3. Orange - Jeruk
  4. Mango - Mangga
  5. Pineapple - Nanas
  6. Watermelon - Semangka
  7. Grape - Anggur
  8. Strawberry - Stroberi
  9. Blueberry - Bluberi
  10. Raspberry - Rasberi
  11. Blackberry - Blackberry
  12. Peach - Persik
  13. Pear - Pir
  14. Cherry - Ceri
  15. Plum - Prem
  16. Apricot - Aprikot
  17. Kiwi - Kiwi
  18. Papaya - Pepaya
  19. Avocado - Alpukat
  20. Dragon Fruit - Buah Naga
  21. Guava - Jambu Biji
  22. Lychee - Leci
  23. Pomegranate - Delima
  24. Durian - Durian
  25. Jackfruit - Nangka
  26. Rambutan - Rambutan
  27. Mangosteen - Manggis
  28. Soursop - Sirsak
  29. Custard Apple - Srikaya
  30. Fig - Ara
  31. Date - Kurma
  32. Coconut - Kelapa
  33. Lemon - Lemon
  34. Lime - Jeruk Nipis
  35. Tangerine - Jeruk Keprok
  36. Grapefruit - Jeruk Bali
  37. Mandarin - Jeruk Mandarin
  38. Cranberry - Kranberi
  39. Gooseberry - Gooseberry
  40. Elderberry - Elderberi
  41. Persimmon - Kesemek
  42. Starfruit - Belimbing
  43. Passion Fruit - Markisa
  44. Quince - Kwins
  45. Nectarine - Nektarin
  46. Olive - Zaitun
  47. Salak - Salak
  48. Tamarind - Asam Jawa
  49. Longan - Lengkeng
  50. Medlar - Medlar

51-100: Buah-Buahan yang Jarang Dikenal

  1. Acerola - Acerola
  2. Barbados Cherry - Ceri Barbados
  3. Bilberry - Bilberi
  4. Boysenberry - Boysenberi
  5. Currant - Kismis
  6. Feijoa - Feijoa
  7. Huckleberry - Huckleberi
  8. Jujube - Jujube
  9. Kumquat - Kumquat
  10. Loquat - Lokwat
  11. Mulberry - Murbei
  12. Nance - Nance
  13. Physalis - Physalis
  14. Rose Apple - Jambu Air
  15. Sapodilla - Sawo
  16. Sugar Apple - Buah Noni
  17. Tamarillo - Tomatillo
  18. Ugli Fruit - Ugli
  19. Yuzu - Yuzu
  20. Chayote - Labu Siam
  21. Cloudberry - Cloudberi
  22. Damson - Damson
  23. Greengage - Greengage
  24. Hawthorn - Hawthorn
  25. Juneberry - Juneberi
  26. Loganberry - Loganberi
  27. Marionberry - Marionberi
  28. Mirabelle - Mirabel
  29. Prickly Pear - Pir Berduri
  30. Sea Buckthorn - Seabuckthorn
  31. Sloe - Sloe
  32. Surinam Cherry - Ceri Surinam
  33. Yangmei - Yangmei
  34. Ackee - Ackee
  35. Carambola - Belimbing
  36. Cempedak - Cempedak
  37. Cocoplum - Cocoplum
  38. Cupuacu - Cupuacu
  39. Gac - Gac
  40. Genip - Genip
  41. Ilama - Ilama
  42. Jabuticaba - Jabuticaba
  43. Kepel - Kepel
  44. Mamey Sapote - Mamey Sapote
  45. Monstera - Monstera
  46. Pepino - Pepino
  47. Pitanga - Pitanga
  48. Quandong - Quandong
  49. Santol - Santol
  50. Sapote - Sapote

101-150: Buah Tropis dan Eksotis

  1. Abiu - Abiu
  2. Ambarella - Kedondong
  3. Annona - Annona
  4. Atemoya - Atemoya
  5. Baobab - Baobab
  6. Bignay - Bignay
  7. Canistel - Canistel
  8. Cherimoya - Cherimoya
  9. Duku - Duku
  10. Langsat - Langsat
  11. Lucuma - Lucuma
  12. Mabolo - Mabolo
  13. Marang - Marang
  14. Pawpaw - Pepaya Amerika
  15. Rollinia - Rollinia
  16. Safou - Safou
  17. Soncoya - Soncoya
  18. Velvet Apple - Apel Beludru
  19. Wax Apple - Jambu Air
  20. White Sapote - Sapote Putih
  21. Zapote - Zapote
  22. Akebia - Akebia
  23. Barbadine - Barbadine
  24. Buddha’s Hand - Tangan Buddha
  25. Calamansi - Jeruk Kalamansi
  26. Camu Camu - Camu Camu
  27. Chempedak - Chempedak
  28. Cupuassu - Cupuassu
  29. Finger Lime - Jeruk Jari
  30. Gambooge - Garcinia
  31. Grumichama - Grumichama
  32. Hog Plum - Plum Babi
  33. Icacina - Icacina
  34. Imbe - Imbe
  35. Jenipapo - Jenipapo
  36. Kaffir Lime - Jeruk Purut
  37. Kokum - Kokum
  38. Lakoocha - Lakoocha
  39. Lanzones - Lanzones
  40. Mangaba - Mangaba
  41. Morinda - Mengkudu
  42. Naranjilla - Naranjilla
  43. Otaheite Gooseberry - Ciplukan
  44. Pequi - Pequi
  45. Pitomba - Pitomba
  46. Rumberry - Rumberry
  47. Saba - Saba
  48. Salmonberry - Salmonberi
  49. Sapodilla - Sawo Manis
  50. Soursop - Sirsak

151-200: Buah-Buahan Lain dari Seluruh Dunia

  1. Arbutus - Arbutus
  2. Beach Plum - Prem Pantai
  3. Betel Nut - Pinang
  4. Black Sapote - Sapote Hitam
  5. Blue Tongue - Lidah Biru
  6. Borojo - Borojo
  7. Caimito - Caimito
  8. Capulin Cherry - Ceri Capulin
  9. Cashew Apple - Apel Jambu Mete
  10. Chokeberry - Chokeberi
  11. Crabapple - Apel Kepiting
  12. Crowberry - Crowberi
  13. Desert Fig - Ara Gurun
  14. Dewberry - Dewberi
  15. Eglantine - Eglantine
  16. Farkleberry - Farkleberi
  17. Goumi - Goumi
  18. Hala Fruit - Buah Hala
  19. Horned Melon - Melon Bertanduk
  20. Ice Apple - Kelapa Es
  21. Indian Fig - Ara India
  22. Jamaica Cherry - Ceri Jamaika
  23. Jocote - Jocote
  24. Kiwano - Kiwano
  25. Lady Apple - Apel Lady
  26. Lilli Pilli - Lilli Pilli
  27. Madrono - Madrono
  28. Malabar Plum - Prem Malabar
  29. Mammee Apple - Apel Mammee
  30. Maypop - Maypop
  31. Midgen Berry - Midgen Beri
  32. Mountain Apple - Apel Gunung
  33. Muskmelon - Melon Musk
  34. Nannyberry - Nannyberi
  35. Noni - Noni
  36. Oil Palm - Kelapa Sawit
  37. Osage Orange - Jeruk Osage
  38. Pacay - Pacay
  39. Pandunus - Pandan
  40. Pepperberry - Pepperberi
  41. Persian Lime - Jeruk Persia
  42. Pigface - Pigface
  43. Pineberry - Pineberi
  44. Plumcot - Plumkot
  45. Pomelos - Pomelo
  46. Rangpur - Rangpur
  47. Red Bayberry - Bayberi Merah
  48. Saskatoon - Saskatoon
  49. Serviceberry - Serviceberi
  50. Sweet Lemon - Lemon Manis

Cara Menggunakan Daftar Nama Buah dalam Bahasa Inggris

Daftar ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

  • Belajar Kosa Kata: Hafalkan beberapa nama buah setiap hari untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda.
  • Belanja Internasional: Gunakan daftar ini saat berbelanja di pasar atau supermarket berbahasa Inggris.
  • Pendidikan: Guru dapat menggunakan daftar ini untuk mengajarkan kosa kata kepada siswa.

Kesimpulan

Dengan mempelajari nama buah dalam bahasa Inggris, Anda dapat memperkaya kosa kata dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Daftar 200 nama buah ini mencakup buah-buahan populer hingga eksotis, sehingga cocok untuk semua tingkat pembelajar. Simpan halaman ini dan gunakan sebagai referensi kapan saja! (Z-10)



Editor : Gana Buana
