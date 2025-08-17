200 Nama Buah dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya untuk Pemula

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MEMPELAJARI nama buah dalam bahasa Inggris adalah cara yang menyenangkan untuk menambah kosa kata. Artikel ini menyediakan daftar lengkap 200 nama buah beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Daftar ini dirancang mudah dipahami, cocok untuk pelajar tingkat pemula hingga menengah. Yuk, mulai belajar!
Mengetahui nama buah dalam bahasa Inggris membantu Anda dalam berbagai situasi, seperti belanja di supermarket internasional, memesan makanan, atau belajar bahasa Inggris secara umum.
Buah-buahan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga kosa kata ini sangat praktis. Berikut adalah daftar nama buah yang disusun secara berurutan untuk memudahkan Anda.
Berikut adalah daftar lengkap nama buah dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setiap buah diberi nomor agar mudah diikuti.
Daftar ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:
Dengan mempelajari nama buah dalam bahasa Inggris, Anda dapat memperkaya kosa kata dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Daftar 200 nama buah ini mencakup buah-buahan populer hingga eksotis, sehingga cocok untuk semua tingkat pembelajar. Simpan halaman ini dan gunakan sebagai referensi kapan saja! (Z-10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved