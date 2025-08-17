200 Nama Buah dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya untuk Pemula

Nama buah-buahan dengan bahasa Inggris.(Freepik)

MEMPELAJARI nama buah dalam bahasa Inggris adalah cara yang menyenangkan untuk menambah kosa kata. Artikel ini menyediakan daftar lengkap 200 nama buah beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Daftar ini dirancang mudah dipahami, cocok untuk pelajar tingkat pemula hingga menengah. Yuk, mulai belajar!

Mengapa Mempelajari Nama Buah dalam Bahasa Inggris Penting?

Mengetahui nama buah dalam bahasa Inggris membantu Anda dalam berbagai situasi, seperti belanja di supermarket internasional, memesan makanan, atau belajar bahasa Inggris secara umum.

Buah-buahan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga kosa kata ini sangat praktis. Berikut adalah daftar nama buah yang disusun secara berurutan untuk memudahkan Anda.

Daftar 200 Nama Buah dalam Bahasa Inggris

Berikut adalah daftar lengkap nama buah dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setiap buah diberi nomor agar mudah diikuti.

1-50: Nama Buah Populer

Apple - Apel Banana - Pisang Orange - Jeruk Mango - Mangga Pineapple - Nanas Watermelon - Semangka Grape - Anggur Strawberry - Stroberi Blueberry - Bluberi Raspberry - Rasberi Blackberry - Blackberry Peach - Persik Pear - Pir Cherry - Ceri Plum - Prem Apricot - Aprikot Kiwi - Kiwi Papaya - Pepaya Avocado - Alpukat Dragon Fruit - Buah Naga Guava - Jambu Biji Lychee - Leci Pomegranate - Delima Durian - Durian Jackfruit - Nangka Rambutan - Rambutan Mangosteen - Manggis Soursop - Sirsak Custard Apple - Srikaya Fig - Ara Date - Kurma Coconut - Kelapa Lemon - Lemon Lime - Jeruk Nipis Tangerine - Jeruk Keprok Grapefruit - Jeruk Bali Mandarin - Jeruk Mandarin Cranberry - Kranberi Gooseberry - Gooseberry Elderberry - Elderberi Persimmon - Kesemek Starfruit - Belimbing Passion Fruit - Markisa Quince - Kwins Nectarine - Nektarin Olive - Zaitun Salak - Salak Tamarind - Asam Jawa Longan - Lengkeng Medlar - Medlar

51-100: Buah-Buahan yang Jarang Dikenal

Acerola - Acerola Barbados Cherry - Ceri Barbados Bilberry - Bilberi Boysenberry - Boysenberi Currant - Kismis Feijoa - Feijoa Huckleberry - Huckleberi Jujube - Jujube Kumquat - Kumquat Loquat - Lokwat Mulberry - Murbei Nance - Nance Physalis - Physalis Rose Apple - Jambu Air Sapodilla - Sawo Sugar Apple - Buah Noni Tamarillo - Tomatillo Ugli Fruit - Ugli Yuzu - Yuzu Chayote - Labu Siam Cloudberry - Cloudberi Damson - Damson Greengage - Greengage Hawthorn - Hawthorn Juneberry - Juneberi Loganberry - Loganberi Marionberry - Marionberi Mirabelle - Mirabel Prickly Pear - Pir Berduri Sea Buckthorn - Seabuckthorn Sloe - Sloe Surinam Cherry - Ceri Surinam Yangmei - Yangmei Ackee - Ackee Carambola - Belimbing Cempedak - Cempedak Cocoplum - Cocoplum Cupuacu - Cupuacu Gac - Gac Genip - Genip Ilama - Ilama Jabuticaba - Jabuticaba Kepel - Kepel Mamey Sapote - Mamey Sapote Monstera - Monstera Pepino - Pepino Pitanga - Pitanga Quandong - Quandong Santol - Santol Sapote - Sapote

101-150: Buah Tropis dan Eksotis

Abiu - Abiu Ambarella - Kedondong Annona - Annona Atemoya - Atemoya Baobab - Baobab Bignay - Bignay Canistel - Canistel Cherimoya - Cherimoya Duku - Duku Langsat - Langsat Lucuma - Lucuma Mabolo - Mabolo Marang - Marang Pawpaw - Pepaya Amerika Rollinia - Rollinia Safou - Safou Soncoya - Soncoya Velvet Apple - Apel Beludru Wax Apple - Jambu Air White Sapote - Sapote Putih Zapote - Zapote Akebia - Akebia Barbadine - Barbadine Buddha’s Hand - Tangan Buddha Calamansi - Jeruk Kalamansi Camu Camu - Camu Camu Chempedak - Chempedak Cupuassu - Cupuassu Finger Lime - Jeruk Jari Gambooge - Garcinia Grumichama - Grumichama Hog Plum - Plum Babi Icacina - Icacina Imbe - Imbe Jenipapo - Jenipapo Kaffir Lime - Jeruk Purut Kokum - Kokum Lakoocha - Lakoocha Lanzones - Lanzones Mangaba - Mangaba Morinda - Mengkudu Naranjilla - Naranjilla Otaheite Gooseberry - Ciplukan Pequi - Pequi Pitomba - Pitomba Rumberry - Rumberry Saba - Saba Salmonberry - Salmonberi Sapodilla - Sawo Manis Soursop - Sirsak

151-200: Buah-Buahan Lain dari Seluruh Dunia

Arbutus - Arbutus Beach Plum - Prem Pantai Betel Nut - Pinang Black Sapote - Sapote Hitam Blue Tongue - Lidah Biru Borojo - Borojo Caimito - Caimito Capulin Cherry - Ceri Capulin Cashew Apple - Apel Jambu Mete Chokeberry - Chokeberi Crabapple - Apel Kepiting Crowberry - Crowberi Desert Fig - Ara Gurun Dewberry - Dewberi Eglantine - Eglantine Farkleberry - Farkleberi Goumi - Goumi Hala Fruit - Buah Hala Horned Melon - Melon Bertanduk Ice Apple - Kelapa Es Indian Fig - Ara India Jamaica Cherry - Ceri Jamaika Jocote - Jocote Kiwano - Kiwano Lady Apple - Apel Lady Lilli Pilli - Lilli Pilli Madrono - Madrono Malabar Plum - Prem Malabar Mammee Apple - Apel Mammee Maypop - Maypop Midgen Berry - Midgen Beri Mountain Apple - Apel Gunung Muskmelon - Melon Musk Nannyberry - Nannyberi Noni - Noni Oil Palm - Kelapa Sawit Osage Orange - Jeruk Osage Pacay - Pacay Pandunus - Pandan Pepperberry - Pepperberi Persian Lime - Jeruk Persia Pigface - Pigface Pineberry - Pineberi Plumcot - Plumkot Pomelos - Pomelo Rangpur - Rangpur Red Bayberry - Bayberi Merah Saskatoon - Saskatoon Serviceberry - Serviceberi Sweet Lemon - Lemon Manis

Cara Menggunakan Daftar Nama Buah dalam Bahasa Inggris

Daftar ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

Belajar Kosa Kata: Hafalkan beberapa nama buah setiap hari untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda.

Hafalkan beberapa nama buah setiap hari untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Belanja Internasional: Gunakan daftar ini saat berbelanja di pasar atau supermarket berbahasa Inggris.

Gunakan daftar ini saat berbelanja di pasar atau supermarket berbahasa Inggris. Pendidikan: Guru dapat menggunakan daftar ini untuk mengajarkan kosa kata kepada siswa.

Kesimpulan

Dengan mempelajari nama buah dalam bahasa Inggris, Anda dapat memperkaya kosa kata dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Daftar 200 nama buah ini mencakup buah-buahan populer hingga eksotis, sehingga cocok untuk semua tingkat pembelajar. Simpan halaman ini dan gunakan sebagai referensi kapan saja! (Z-10)