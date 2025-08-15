Bahasa Inggrisnya Buah Buahan: Daftar Lengkap A-Z untuk Belajar

ilustrasi(freepik)

BELAJAR bahasa Inggrisnya buah buahan itu menyenangkan dan mudah! Buah-buahan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan mengetahui nama-namanya dalam bahasa Inggris membantu kamu berkomunikasi lebih baik, baik di sekolah maupun saat bepergian. Di artikel ini, kamu akan menemukan daftar lengkap nama buah dari A sampai Z dalam bahasa Inggris, lengkap dengan penjelasan sederhana. Yuk, mulai belajar!

Mengapa Penting Belajar Bahasa Inggrisnya Buah Buahan?

Mengetahui bahasa Inggrisnya buah buahan sangat berguna. Misalnya, saat kamu berbelanja di supermarket internasional, memesan makanan di restoran luar negeri, atau belajar kosakata baru di kelas. Nama buah dalam bahasa Inggris juga sering muncul dalam pelajaran bahasa, kuis, atau percakapan sehari-hari. Dengan mempelajari daftar ini, kamu bisa lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris!

Daftar Lengkap Bahasa Inggrisnya Buah Buahan dari A sampai Z

Berikut adalah daftar nama buah-buahan dalam bahasa Inggris, diurutkan dari A sampai Z. Daftar ini mudah dipahami, cocok untuk siswa kelas 7-8 atau siapa saja yang ingin belajar kosakata baru.

A - E

Apple - Apel

- Apel Apricot - Aprikot

- Aprikot Avocado - Alpukat

- Alpukat Banana - Pisang

- Pisang Blackberry - Blackberry (buah beri hitam)

- Blackberry (buah beri hitam) Blueberry - Blueberry (buah beri biru)

- Blueberry (buah beri biru) Cherry - Ceri

- Ceri Coconut - Kelapa

- Kelapa Dragonfruit - Buah Naga

- Buah Naga Elderberry - Elderberry (buah beri tua)

F -16 J

Fig - Buah Tin

- Buah Tin Grape - Anggur

- Anggur Guava - Jambu Biji

- Jambu Biji Honeydew - Melon Madu

- Melon Madu Jackfruit - Nangka

K - O

Kiwi - Kiwi

- Kiwi Lemon - Lemon

- Lemon Lychee - Leci

- Leci Mango - Mangga

- Mangga Orange - Jeruk

P - T

Papaya - Pepaya

- Pepaya Peach - Persik

- Persik Pear - Pir

- Pir Pineapple - Nanas

- Nanas Pomegranate - Delima

- Delima Rambutan - Rambutan

- Rambutan Starfruit - Belimbing

- Belimbing Strawberry - Stroberi

- Stroberi Tangerine - Jeruk Keprok

U - Z

Ugli Fruit - Ugli (jeruk campuran)

- Ugli (jeruk campuran) Watermelon - Semangka

- Semangka Ziziphus - Bidara

Tips Belajar Bahasa Inggrisnya Buah Buahan

Agar lebih mudah mengingat bahasa Inggrisnya buah buahan, coba tips berikut:

Gambar dan Label: Buat kartu dengan gambar buah dan tulis nama dalam bahasa Inggris di sampingnya. Permainan Kuis: Ajak teman untuk kuis tebak nama buah dalam bahasa Inggris. Gunakan dalam Kalimat: Coba buat kalimat sederhana, seperti "I like to eat apples" (Saya suka makan apel). Tonton Video: Cari video di YouTube tentang nama buah dalam bahasa Inggris untuk belajar pengucapan.

Kesimpulan

Mempelajari bahasa Inggrisnya buah buahan adalah langkah awal yang seru untuk meningkatkan kosakata. Dengan daftar A-Z di atas, kamu bisa belajar nama-nama buah dengan mudah dan menyenangkan. Mulailah dari buah favoritmu, seperti apel atau mangga, dan latih pengucapannya setiap hari. Selamat belajar, dan semoga kamu semakin jago berbahasa Inggris! (P-4)