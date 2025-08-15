Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bahasa Inggrisnya Buah Buahan: Daftar Lengkap A-Z untuk Belajar

Akmal Fauzi
15/8/2025 18:00
Bahasa Inggrisnya Buah Buahan: Daftar Lengkap A-Z untuk Belajar
ilustrasi(freepik)

BELAJAR bahasa Inggrisnya buah buahan itu menyenangkan dan mudah! Buah-buahan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan mengetahui nama-namanya dalam bahasa Inggris membantu kamu berkomunikasi lebih baik, baik di sekolah maupun saat bepergian. Di artikel ini, kamu akan menemukan daftar lengkap nama buah dari A sampai Z dalam bahasa Inggris, lengkap dengan penjelasan sederhana. Yuk, mulai belajar!

Mengapa Penting Belajar Bahasa Inggrisnya Buah Buahan?

Mengetahui bahasa Inggrisnya buah buahan sangat berguna. Misalnya, saat kamu berbelanja di supermarket internasional, memesan makanan di restoran luar negeri, atau belajar kosakata baru di kelas. Nama buah dalam bahasa Inggris juga sering muncul dalam pelajaran bahasa, kuis, atau percakapan sehari-hari. Dengan mempelajari daftar ini, kamu bisa lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris!

Daftar Lengkap Bahasa Inggrisnya Buah Buahan dari A sampai Z

Berikut adalah daftar nama buah-buahan dalam bahasa Inggris, diurutkan dari A sampai Z. Daftar ini mudah dipahami, cocok untuk siswa kelas 7-8 atau siapa saja yang ingin belajar kosakata baru.

A - E

  • Apple - Apel
  • Apricot - Aprikot
  • Avocado - Alpukat
  • Banana - Pisang
  • Blackberry - Blackberry (buah beri hitam)
  • Blueberry - Blueberry (buah beri biru)
  • Cherry - Ceri
  • Coconut - Kelapa
  • Dragonfruit - Buah Naga
  • Elderberry - Elderberry (buah beri tua)

F -16 J

  • Fig - Buah Tin
  • Grape - Anggur
  • Guava - Jambu Biji
  • Honeydew - Melon Madu
  • Jackfruit - Nangka

K - O

  • Kiwi - Kiwi
  • Lemon - Lemon
  • Lychee - Leci
  • Mango - Mangga
  • Orange - Jeruk

P - T

  • Papaya - Pepaya
  • Peach - Persik
  • Pear - Pir
  • Pineapple - Nanas
  • Pomegranate - Delima
  • Rambutan - Rambutan
  • Starfruit - Belimbing
  • Strawberry - Stroberi
  • Tangerine - Jeruk Keprok

U - Z

  • Ugli Fruit - Ugli (jeruk campuran)
  • Watermelon - Semangka
  • Ziziphus - Bidara

Tips Belajar Bahasa Inggrisnya Buah Buahan

Agar lebih mudah mengingat bahasa Inggrisnya buah buahan, coba tips berikut:

  1. Gambar dan Label: Buat kartu dengan gambar buah dan tulis nama dalam bahasa Inggris di sampingnya.
  2. Permainan Kuis: Ajak teman untuk kuis tebak nama buah dalam bahasa Inggris.
  3. Gunakan dalam Kalimat: Coba buat kalimat sederhana, seperti "I like to eat apples" (Saya suka makan apel).
  4. Tonton Video: Cari video di YouTube tentang nama buah dalam bahasa Inggris untuk belajar pengucapan.

Kesimpulan

Mempelajari bahasa Inggrisnya buah buahan adalah langkah awal yang seru untuk meningkatkan kosakata. Dengan daftar A-Z di atas, kamu bisa belajar nama-nama buah dengan mudah dan menyenangkan. Mulailah dari buah favoritmu, seperti apel atau mangga, dan latih pengucapannya setiap hari. Selamat belajar, dan semoga kamu semakin jago berbahasa Inggris! (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved