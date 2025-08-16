Peran Penting Wedding Stylist di Indonesia: Bukan Sekadar Ikuti Tren, Tapi Ciptakan Gaya Pernikahan Unik

Wedding stylist kini makin diminati di Indonesia. Bantu wujudkan pernikahan unik sesuai kepribadian, bukan sekadar mengikuti tren yang sedang populer.(MI/Abi Rama)

BAGI masyarakat Indonesia, pernikahan bukan hanya momen sakral bagi dua insan. Pernikahan menjadi ajang penyatuan dua keluarga besar yang sarat makna.

Hal itu, kata wedding stylist Behind the Vows Franciska Wijaya, yang membuat peran wedding stylist menjadi semakin relevan dalam industri pernikahan.

“Di Indonesia, persatuan dua keluarga itu sangat dihargai dan dirayakan besar-besaran. Budget yang dikeluarkan pun besar, sehingga peran wedding stylist bisa membuatnya lebih efisien dan maksimal,” ujar Franciska di Jakarta Wedding Festival (JWF) 2025, Jumat (15/8/2025).

Franciska menjelaskan wedding stylist berbeda dengan wedding planner. Jika planner fokus pada alur dan koordinasi acara, stylist lebih mendalami detail estetika, mulai dari undangan, tata busana, dekorasi, hingga tata letak ruangan.

“Kalau wedding stylist itu mirip interior designer, desainnya seperti apa, ukurannya, dan yang lain-lain, nah itu tuh yang dibuat sama kita,” ujarnya.

Jangan Terbawa Tren

Ia mengamati tren pernikahan saat ini cenderung minimalis dan elegan. Namun, ia mengajak pasangan untuk tidak hanya mengikuti tren, melainkan menciptakan gaya yang mencerminkan kepribadian mereka.

“Kita selalu bilang ke semua couple-couple kita, jangan kebawa trend. Justru kita harus create new trend, dan trend itu kita pelajari dari personality couple-nya,” tegasnya.

Profesi wedding stylist, kata Franciska, masih relatif baru di Indonesia. Namun mulai diminati generasi muda yang lebih peka terhadap estetika acara.

Ia menyarankan calon pengantin yang ingin menggunakan jasa wedding stylist untuk memulai persiapan sejak 9–12 bulan sebelum hari-H. Terutama bagi mereka yang memprioritaskan detail dan estetika.

Soal biaya, Franciska menyebut nominalnya bervariasi tergantung skala acara dan tingkat kerumitan konsep. “Di Behind The Vows, kita starting di Rp58 juta, tapi kisarannya tergantung event dan detail yang diinginkan,” jelasnya.

JWF 2025 yang berlangsung 15–17 Agustus di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan mengusung tema Flower Fantasy. Pameran ini menghadirkan ratusan vendor, dari gaun pengantin hingga destinasi bulan madu.

Pameran ini menjadi wadah bagi pasangan untuk mencari inspirasi sekaligus menemukan mitra profesional yang dapat mewujudkan pernikahan impian mereka. (Z-2)