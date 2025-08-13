Siapa yang Berhak Menjadi PPPK? Ini Kriteria Lengkapnya

PEGAWAI Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT) dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan.

PPPK bekerja secara kontraktual di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, manajemen, teknologi, pendidikan, pertanian, dan tenaga teknis lainnya. Perjanjian kerja PPPK setidaknya memuat tugas, target kinerja, masa kontrak, hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 menetapkan aturan baru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Berdasarkan regulasi tersebut, PPPK paruh waktu harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Tidak semua orang bisa ikut, karena hanya pelamar yang memenuhi kriteria berikut yang berhak mendaftar: