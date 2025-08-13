4 Jenis Makanan Terbaik untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

Ilustrasi(RSPI)

SESEORANG dinyatakan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya melebihi angka 130/80mmHg dalam dua kali pengukuran yang diadakan dengan selang waktu satu minggu. Peningkatan tekanan darah yang tidak ekstrem, maupun angka tekanan darah yang di atas nilai normal, umumnya menjadi perhatian bagi dokter. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, salah satunya risiko serangan jantung.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Namun, mereka tidak selalu merekomendasikan penggunaan obat antihipertensi selama tidak ada tanda-tanda komplikasi yang muncul.

Seringkali dokter akan menyarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup, salah satunya dengan menerapkan pola makan yang sehat. Nutrisi bagi penderita hipertensi memegang peranan penting dalam membantu menurunkan tekanan darah.

Baca juga : Rutin Konsumsi Tomat Bisa Turunkan Risiko Hipertensi

Rekomendasi Makanan untuk Penderita Hipertensi

Dokter akan merekomendasikan beragam jenis makanan untuk penderita hipertensi dengan tujuan menurunkan tekanan darah sekaligus meningkatkan efektivitas pengobatan yang diberikan. Manfaat dari makanannya berasal dari berbagai zat yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah, mempertahankan elastisitas pembuluh darah, dan melawan radikal bebas.

Berikut adalah beberapa pilihan makanan yang dapat dikonsumsi oleh penderita hipertensi:

1. Buah dan Sayuran Hijau

Sayur dan buah berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan seledri mengandung banyak kalium. Mineral ini membantu tubuh mengeluarkan natrium berlebih melalui urine, sehingga menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan serat dan antioksidan di dalamnya juga memberikan manfaat bagi kesehatan jantung secara keseluruhan. Anda bisa menambahkan bayam ke dalam smoothie atau salad, atau memilih seledri sebagai camilan yang sehat.

Baca juga : Rutin Minum Jus Tomat 2 Kali Sehari Bisa Turunkan Risiko Hipertensi, Ini Penjelasannya!

2. Ikan Berlemak

Ikan seperti salmon, makarel, dan sarden mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi. Zat ini memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi tekanan darah dengan cara meredakan peradangan pada pembuluh darah. American Heart Association menyarankan untuk mengonsumsi ikan berlemak minimal dua kali seminggu untuk memperoleh manfaat kesehatan yang optimal.

3. Biji-bijian Utuh

Makanan dari biji-bijian utuh seperti oatmeal, nasi merah, dan roti gandum utuh merupakan sumber serat yang baik. Serat dapat mendukung penurunan tekanan darah, serta membantu memelihara kadar gula darah dan kolesterol. Sebaiknya hindari produk olahan dari biji-bijian yang umumnya mengandung natrium dan gula tambahan yang tinggi.

4. Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan sumber kalium yang sangat baik, yang penting untuk menjaga keseimbangan natrium dalam tubuh. Selain itu, ubi jalar juga mengandung magnesium, mineral yang berfungsi untuk merelaksasi pembuluh darah, sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Anda bisa memasak ubi jalar dengan cara memanggang atau mengukusnya tanpa menambah mentega atau garam berlebihan.

Hal yang perlu diingat adalah pengelolaan hipertensi memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk diet seimbang, olahraga teratur, dan pemeriksaan berkala dengan dokter. Dengan memasukkan makanan-makanan ini ke dalam pola makan sehari-hari, Anda dapat mengambil langkah yang proaktif untuk menjaga kesehatan jantung Anda. (RSPI/Z-2)