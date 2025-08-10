10 Jenis Penyakit Hati dalam Islam dan Cara Menyembuhkannya

Ilustrasi(Freepik)

PENYAKIT hati dalam Islam adalah gangguan spiritual yang dapat merusak iman dan akhlak seseorang. Penyakit ini sering kali muncul dari sifat buruk seperti iri hati, sombong, atau cinta dunia berlebihan. Artikel ini akan membahas 10 jenis penyakit hati yang umum dialami umat Islam, lengkap dengan cara menyembuhkannya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits shahih. Dengan memahami dan mengatasi penyakit hati, kita dapat menjaga hati tetap bersih dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

1. Iri Hati (Hasad)

Iri hati adalah perasaan tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Penyakit hati ini dapat menghancurkan pahala amal dan merusak hubungan sosial.

Cara Menyembuhkan Iri Hati

Mendoakan kebaikan untuk orang yang kita iri.

Mengingat bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT.

Memperbanyak dzikir dan istighfar untuk membersihkan hati.

Referensi

Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ

Wa laa tatamannaw maa faddalalhu bihi ba’dakum ‘alaa ba’d.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.”

2. Sombong (Takabur)

Sombong adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Penyakit hati ini membuat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

Cara Menyembuhkan Sombong

Mengingat kebesaran Allah dan kelemahan diri sebagai makhluk.

Bersikap rendah hati dan menghormati orang lain.

Memperbanyak ibadah untuk menumbuhkan kesadaran spiritual.

Referensi

Hadits Shahih Riwayat Muslim:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

Laa yadkhulul jannata man kaana fii qalbihi mitsqaalu dzarratin min kibr.

Artinya: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.”

3. Cinta Dunia Berlebihan

Mencintai dunia secara berlebihan membuat seseorang lupa akhirat dan terjerumus dalam keserakahan.

Cara Menyembuhkan Cinta Dunia

Mengingat kematian dan sifat sementara dunia.

Memperbanyak sedekah untuk melatih ketidakterikatan pada harta.

Membaca Al-Qur’an untuk mengingat tujuan hidup sejati.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Al-Hadid ayat 20:

ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ

I’lamuu annamaa al-hayaatud dunyaa la’ibun wa lahw.

Artinya: “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau.”

4. Riya

Riya adalah beribadah dengan tujuan pamer agar dipuji orang lain, sehingga menghilangkan keikhlasan.

Cara Menyembuhkan Riya

Menjaga niat agar ibadah hanya untuk Allah.

Beribadah secara sembunyi-sembunyi.

Memperbanyak doa memohon keikhlasan.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Al-Ma’un ayat 6:

ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ

Alladziina hum yuraa’uun.

Artinya: “Orang-orang yang berbuat riya.”

5. Ujub (Kagum pada Diri Sendiri)

Ujub adalah merasa kagum pada diri sendiri karena merasa memiliki kelebihan, sehingga lupa bersyukur kepada Allah.

Cara Menyembuhkan Ujub

Mengingat bahwa segala kelebihan datang dari Allah.

Melihat kelebihan orang lain untuk menumbuhkan kerendahan hati.

Memperbanyak syukur atas nikmat Allah.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Al-Kahf ayat 103-104:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ۝ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

Qul hal nunabbi’ukum bil akhsariina a’maala. Alladziina dhalla sa’yuhum fil hayaatid dunyaa.

Artinya: “Katakanlah: ‘Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia.’”

6. Dendam

Dendam adalah keinginan untuk membalas dendam kepada orang lain karena merasa disakiti.

Cara Menyembuhkan Dendam

Memafkan orang lain demi keridhaan Allah.

Mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti kita.

Mengingat bahwa Allah Maha Adil.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Asy-Syura ayat 40

وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَآ أُوتُوا۟ مِنْ عِلْمٍ يَعْتَصِمُونَ

Walladziina shabaru ‘alaa maa uutuu min ‘ilmin ya’tashimuun.

Artinya: “Dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang mereka peroleh dari ilmu, mereka menahan diri.”

7. Ghibah (Gosip)

Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, yang dapat merusak hubungan dan dosa besar.

Cara Menyembuhkan Ghibah

Menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat.

Mengingat akibat buruk ghibah di akhirat.

Mengganti ghibah dengan pembicaraan yang bermanfaat.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat ayat 12:

وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Wa laa tajassasuu wa laa yaghtab ba’dhukum ba’dhaa.

Artinya: “Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”

8. Keras Hati

Keras hati adalah kondisi hati yang tidak peka terhadap nasihat dan kebenaran, sehingga sulit menerima hidayah.

Cara Menyembuhkan Keras Hati

Memperbanyak membaca Al-Qur’an dengan tadabur.

Berkumpul dengan orang-orang shalih.

Berdoa memohon hidayah dan kelembutan hati.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Az-Zumar ayat 36:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ� patio:36:

Alaysa Allahu bikaafin ‘abdahu.

Artinya: “Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya?”

9. Syirik Kecil

Syirik kecil adalah perbuatan yang mengarah pada syirik, seperti bersumpah dengan selain nama Allah.

Cara Menyembuhkan Syirik Kecil

Mempelajari tauhid dan aqidah yang benar.

Menghindari perbuatan yang mengarah pada syirik.

Memperbanyak istighfar dan doa.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Az-Zumar ayat 5:

إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

Innallaha yaghfiru maa duuna dzaalika liman yasyaa’.

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik.”

10. Buruk Sangka

Buruk sangka adalah berprasangka buruk terhadap orang lain atau ketentuan Allah, yang dapat merusak hati dan hubungan.

Cara Menyembuhkan Buruk Sangka

Mengingat bahwa Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Melatih diri untuk berpikir positif.

Memperbanyak doa untuk kebersihan hati.

Referensi

Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat ayat 12:

ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۭ

Ijtanibuu katsiiran minadz dzanni inna ba’dhadz dzanni itsmun.

Artinya: “Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.”

Kesimpulan

Penyakit hati dalam Islam adalah gangguan spiritual yang dapat menghalangi seseorang dari kebaikan dan keimanan. Dengan memahami jenis-jenis penyakit hati seperti iri hati, sombong, dan lainnya, serta menerapkan cara penyembuhannya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, kita dapat menjaga hati tetap bersih. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri agar menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah SWT.