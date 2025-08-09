Waktu Sholat Subuh Sampai Jam Berapa? Hukum Kesiangan & Penjelasan Sah

Ilustrasi.(Freepik)

Sholat Subuh adalah salah satu sholat wajib yang harus dikerjakan umat Islam setiap hari. Namun, banyak yang bertanya, batasan waktu sholat Subuh sampai jam berapa?

Apakah boleh sholat Subuh kalau kesiangan? Artikel ini akan menjelaskan waktu sholat Subuh, hukum kesiangan, dan dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits secara mudah dipahami.

Apa Itu Sholat Subuh dan Mengapa Penting?

Sholat Subuh adalah sholat wajib yang dilakukan dua rakaat setiap hari sebelum matahari terbit. Sholat ini memiliki keutamaan besar karena dilakukan di awal hari, menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

Al-Qur'an, Surah Hud (11):114

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ

Aqimish sholata tharafayin nahari wa zulafam minal lail, innal hasanati yudzhibnas sayyi'at.

"Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari (pagi dan sore) dan pada bagian malam. Sesungguhnya perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk."

Ayat ini menegaskan pentingnya sholat, termasuk sholat Subuh, sebagai ibadah wajib yang membersihkan dosa.

Batasan Waktu Sholat Subuh Sampai Jam Berapa?

Batasan waktu sholat Subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq (cahaya putih yang menyebar di ufuk timur) hingga sebelum matahari terbit. Dalam istilah sederhana, waktu sholat Subuh berakhir saat matahari mulai muncul di ufuk. Biasanya, ini terjadi sekitar pukul 04.00–05.30 pagi, tergantung lokasi dan musim.

Menurut Hadits shahih:

Hadits Riwayat Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

'An Abdullah bin 'Amr, Rasulullah SAW bersabda: "Waktu sholat Subuh adalah dari terbitnya fajar hingga matahari terbit."

Jadi, jika matahari sudah terbit, maka waktu sholat Subuh telah habis, dan sholat tersebut menjadi qadha (sholat yang tertinggal).

Jika seseorang kesiangan dan tidak mengerjakan sholat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia wajib mengqadhanya sesegera mungkin. Hukumnya tetap wajib, tetapi ada dosa karena meninggalkan sholat pada waktunya tanpa uzur syar'i (alasan yang dibenarkan syariat, seperti sakit atau tertidur). Rasulullah SAW bersabda:

Hadits Riwayat Muslim

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Man nasiya shalatan aw nama 'anha fakaffaratuhu an yushalliyaha idza dzakaraha.

"Barang siapa lupa sholat atau tertidur, maka kafarahnya adalah mengerjakan sholat tersebut ketika ia ingat."

Hadits ini menunjukkan bahwa kesiangan karena tertidur bukanlah dosa besar, asalkan segera mengqadha sholatnya. Namun, sengaja menunda sholat tanpa alasan yang sah adalah perbuatan yang harus dihindari.

Tips Agar Tidak Kesiangan Sholat Subuh

Berikut beberapa tips sederhana agar tidak ketinggalan sholat Subuh:

Atur Alarm : Pasang alarm beberapa menit sebelum waktu Subuh.

: Pasang alarm beberapa menit sebelum waktu Subuh. Tidur Lebih Awal : Hindari begadang agar tubuh segar untuk bangun pagi.

: Hindari begadang agar tubuh segar untuk bangun pagi. Niat yang Kuat : Berdoa sebelum tidur agar Allah memudahkan bangun untuk sholat.

: Berdoa sebelum tidur agar Allah memudahkan bangun untuk sholat. Minta Bantuan Keluarga: Ajak keluarga atau teman untuk saling mengingatkan.

Keutamaan Sholat Subuh Tepat Waktu

Sholat Subuh yang dikerjakan tepat waktu memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah SAW bersabda:

Hadits Riwayat Bukhari

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ

Man shallash shubha fahuwa fi dzimmatillah.

"Barang siapa yang mengerjakan sholat Subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah."

Keutamaan ini menunjukkan bahwa sholat Subuh membawa perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT sepanjang hari.

Kesimpulan

Batasan waktu sholat Subuh adalah dari terbitnya fajar shadiq hingga sebelum matahari terbit. Jika kesiangan, sholat harus segera diqadha, terutama jika tertidur atau lupa. Penting untuk menjaga sholat Subuh tepat waktu karena keutamaannya yang besar. Dengan niat yang tulus dan usaha yang baik, kita bisa menjalankan ibadah ini dengan konsisten.

Semoga artikel ini membantu menjawab pertanyaan Anda tentang batasan sholat Subuh sampai jam berapa dan hukum kesiangannya. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita setiap hari!