INNSiDE by Melia Yogyakarta Gandeng Hanenda Foundation Gelar Pameran Seni Bersama Teman Seniman Difabel

INNSiDE by Melia Yogyakarta(Doc INNSiDE by Melia Yogyakarta)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, INNSiDE by Melia Yogyakarta berkolaborasi dengan Hanenda Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas, untuk menggelar pameran seni yang unik dan inspiratif bertajuk "Voice in Color, Ability Meets Independence".

Pameran seni ini merupakan kali kedua INNSiDE by Melia Yogyakarta menggelar Art Exhibition yang dibuka pada Jumat, 8 Agustus 2025. Kali ini akan menampilkan lebih dari 20 karya seni dari seniman penyandang disabilitas yang berbakat dan kreatif dari Hanenda Foundation.

Dengan tema "Voice in Color, Ability Meets Independence", pameran ini bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang kemampuan dan potensi penyandang disabilitas, serta merayakan kemerdekaan dan independensi mereka.

Baca juga : Peringati Hari Kartini, INNSiDE by Melia Yogyakarta Gandeng Seniman Perempuan Gelar Art Exhibition

"Kolaborasi ini merupakan kesempatan untuk mempromosikan kesetaraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam dunia seni dan pariwisata," kata Denny Firdaus General Manager INNSiDE by Melia Yogyakarta pada pidato pembukaan-nya.

“Kami senang sekali INNSiDE by Melia Yogyakarta dapat menjadi wadah bagi mereka dalam memamerkan karyanya,” tambahnya.

Secara simbolis pameran seni ini resmi dibuka dengan perwakilan dari INNSiDE by Melia Yogyakarta, Founder Hanenda Foundation dan Teman Seniman Difabel bersama-sama menggoreskan warna melalui kuas diatas kanvas yang kosong.

Baca juga : LSF Rilis Laman Baru, Hadirkan Fitur Ramah Disabilitas

Goresan warna tersebut dilanjutkan oleh teman seniman difabel yang kemudian menghasilkan lukisan indah untuk selanjutnya diserahkan kepada INNSiDE by Melia Yogyakarta sebagai kenangkenangan.

Lukisan bunga tersebut bermakna agar kawan-kawan difabel berani untuk berkembang dan tampil. Serta ucapan terima kasih kepada Hanenda Foundation telah menjadi wadah bagi kawan difabel.

Pameran seni "Voice in Color, Ability Meets Independence" resmi dibuka pada tanggal 8 Agustus 2025 berlangsung selama tiga bulan hingga 7 November 2025.

“Pameran ini akan terbuka untuk umum dan dapat dinikmati secara gratis mulai tanggal 9 Agustus 2025 bertempat di Communal Space lantai 2 Hotel INNSiDE by Melia Yogyakarta.” Terang Stevy Yola, Marketing Communications Manager INNSiDE by Melia Yogyakarta. (Adv)