MINUM adalah proses memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui mulut untuk memenuhi kebutuhan hidrasi dan menjaga fungsi organ tubuh.

Cairan yang diminum bisa berupa air putih, teh, susu, jus, atau minuman lainnya.

Berikut 13 Bahaya tidak Minum setelah Makan

1. Mulut dan Tenggorokan Kering

Tanpa minum, mulut bisa terasa kering dan sulit menelan sisa makanan.

2. Gangguan Pencernaan

Air membantu melunakkan makanan dan mempermudah kerja lambung serta usus.

3. Sulit Menelan

Kekurangan cairan setelah makan bisa membuat proses menelan terasa berat.

4. Risiko Sembelit

Kurangnya asupan air menyebabkan sisa makanan sulit dikeluarkan dari usus.

5. Lambatnya Proses Penyerapan Nutrisi

Air membantu melarutkan vitamin dan mineral agar mudah diserap tubuh.

6. Meningkatkan Risiko Asam Lambung Naik

Kurang minum dapat memperlambat pengosongan lambung dan memicu refluks asam.

7. Dehidrasi Ringan

Jika tidak minum setelah makan, apalagi di siang hari yang panas, tubuh cepat kekurangan cairan.

8. Mudah Haus Berlebihan

Tubuh akan memberi sinyal haus yang kuat sehingga terasa tidak nyaman.

9. Mulut Berbau Kurang Sedap

Kurang minum membuat produksi air liur menurun, memicu bau mulut.

10. Luka pada Dinding Tenggorokan

Gesekan makanan kering tanpa cukup air bisa mengiritasi tenggorokan.

11. Makanan Tidak Tercerna Sempurna

Air membantu memecah makanan menjadi lebih lembut dan mudah dicerna.

12. Tubuh Cepat Lemas

Kurang cairan membuat metabolisme berjalan lambat sehingga energi cepat habis.

13. Meningkatkan Risiko Batu Ginjal

Kurangnya asupan air secara rutin, termasuk setelah makan, bisa membuat mineral mengendap di ginjal.

Manusia umumnya disarankan minum sekitar 2 liter atau 8 gelas air per hari, tergantung aktivitas, suhu lingkungan, dan kondisi tubuh. (Z-4)