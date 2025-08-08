13 Bahaya tidak Minum setelah Makan

Headline
MINUM adalah proses memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui mulut untuk memenuhi kebutuhan hidrasi dan menjaga fungsi organ tubuh.
Cairan yang diminum bisa berupa air putih, teh, susu, jus, atau minuman lainnya.
Tanpa minum, mulut bisa terasa kering dan sulit menelan sisa makanan.
Air membantu melunakkan makanan dan mempermudah kerja lambung serta usus.
Kekurangan cairan setelah makan bisa membuat proses menelan terasa berat.
Kurangnya asupan air menyebabkan sisa makanan sulit dikeluarkan dari usus.
Air membantu melarutkan vitamin dan mineral agar mudah diserap tubuh.
Kurang minum dapat memperlambat pengosongan lambung dan memicu refluks asam.
Jika tidak minum setelah makan, apalagi di siang hari yang panas, tubuh cepat kekurangan cairan.
Tubuh akan memberi sinyal haus yang kuat sehingga terasa tidak nyaman.
Kurang minum membuat produksi air liur menurun, memicu bau mulut.
Gesekan makanan kering tanpa cukup air bisa mengiritasi tenggorokan.
Air membantu memecah makanan menjadi lebih lembut dan mudah dicerna.
Kurang cairan membuat metabolisme berjalan lambat sehingga energi cepat habis.
Kurangnya asupan air secara rutin, termasuk setelah makan, bisa membuat mineral mengendap di ginjal.
Manusia umumnya disarankan minum sekitar 2 liter atau 8 gelas air per hari, tergantung aktivitas, suhu lingkungan, dan kondisi tubuh. (Z-4)
Penyakit ginjal yang berkaitan dengan kekurangan cairan tubuh antara lain infeksi yang menyebabkan peradangan dan batu ginjal.
