PERNAH bingung kapan menggunakan one, ones, atau one's dalam bahasa Inggris? Kata-kata ini sering muncul, tapi penggunaannya bisa membingungkan. Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana dan jelas tentang arti, penggunaan, dan perbedaan ketiganya. Yuk, simak panduan lengkapnya!

Apa Itu One, Ones, dan One's?

Kata one, ones, dan one's adalah bagian penting dalam bahasa Inggris, terutama saat kita ingin menggantikan kata benda (noun) agar kalimat tidak berulang. Namun, masing-masing punya fungsi dan aturan sendiri. Berikut penjelasannya:

1. One: Menggantikan Kata Benda Tunggal

Kata one digunakan untuk menggantikan kata benda tunggal yang dapat dihitung (countable noun). Biasanya, one dipakai untuk menghindari pengulangan kata dalam kalimat.

Contoh: I have two pens, but I only need one . (Saya punya dua pena, tapi saya hanya butuh satu.)

I have two pens, but I only need . (Saya punya dua pena, tapi saya hanya butuh satu.) Kapan digunakan? Saat kita berbicara tentang satu benda tanpa menyebutkan benda itu lagi.

Penting: One hanya digunakan untuk benda tunggal, bukan jamak.

2. Ones: Menggantikan Kata Benda Jamak

Kata ones adalah bentuk jamak dari one. Kata ini dipakai untuk menggantikan kata benda jamak (plural countable noun) agar kalimat lebih ringkas.

Contoh: I like the red apples, not the green ones . (Saya suka apel merah, bukan yang hijau.)

I like the red apples, not the green . (Saya suka apel merah, bukan yang hijau.) Kapan digunakan? Saat kita mengacu pada lebih dari satu benda tanpa mengulang kata bendanya.

Catatan: Ones sering digunakan bersama kata sifat (adjective) seperti "big ones" atau "new ones".

3. One's: Bentuk Posesif dari One

One's adalah bentuk kepemilikan (possessive) dari one. Kata ini menunjukkan bahwa sesuatu milik seseorang atau sesuatu yang disebut sebagai "one".

Contoh: One's health is important. (Kesehatan seseorang itu penting.)

health is important. (Kesehatan seseorang itu penting.) Kapan digunakan? Saat kita ingin menunjukkan kepemilikan dalam konteks umum atau impersonal.

Perbedaan Utama One, Ones, dan One's

Berikut tabel sederhana untuk memahami perbedaan ketiganya:

Kata Fungsi Contoh One Menggantikan kata benda tunggal I want a book, but I only have one. Ones Menggantikan kata benda jamak I prefer the small ones. One's Menunjukkan kepemilikan One's choice affects their future.

Tips Menggunakan One, Ones, dan One's dengan Benar

Agar tidak salah pakai, berikut beberapa tips praktis:

Perhatikan jumlah benda: Gunakan one untuk tunggal, ones untuk jamak. Cek konteks kepemilikan: Jika ingin menunjukkan sesuatu milik seseorang, gunakan one's. Hindari penggunaan berlebihan: Gunakan one atau ones hanya jika perlu untuk menghindari pengulangan.

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Berikut beberapa kesalahan umum saat menggunakan one, ones, dan one's:

Kesalahan: Menggunakan one untuk benda jamak.

Contoh salah: I like big one.

Benar: I like big ones.

Menggunakan untuk benda jamak. Contoh salah: I like big one. Benar: I like big ones. Kesalahan: Lupa menambahkan apostrof pada one's.

Contoh salah: Ones health is important.

Benar: One's health is important.

Kesimpulan

Memahami perbedaan antara one, ones, dan one's sangat penting untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan benar. One untuk benda tunggal, ones untuk benda jamak, dan one's untuk kepemilikan. Dengan memahami aturan ini dan berlatih, kamu akan lebih percaya diri menggunakan ketiga kata ini. (Z-10)