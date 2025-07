Sambut Hari Hepatitis Sedunia, Etana Tegaskan Komitmen Sediakan Vaksin Hepatitis A

Ilustrasi(MI/HO)

LONJAKAN lebih dari 670 kasus hepatitis A di Eropa per Juni 2025, sebagaimana dilaporkan oleh European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), menjadi pengingat keras bahwa hepatitis masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan global. Menyikapi hal tersebut, dan sejalan dengan semangat Hari Hepatitis Sedunia, PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) mempertegas komitmen dalam upaya pencegahan melalui kolaborasi dan penyediaan Vaksin Hepatitis A secara luas dan merata di Indonesia.

“Hari Hepatitis Sedunia bukan hanya peringatan, tapi juga panggilan untuk bertindak. Kami percaya vaksinasi adalah langkah pencegahan pertama dan paling efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman hepatitis,” ujar Director of Anti Infectious Business Unit Etana Indra Lamora, Senin (28/7).

Hingga Juli 2025, Indra mengungkapkan, Etana telah memperluas jangkauan vaksin Healive, vaksin hepatitis A inaktif yang telah terbukti aman dan efektif.

Penyediaan vaksin ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai institusi kesehatan di Indonesia, termasuk RS Fatmawati, Dinas Kesehatan Kota Bogor, KONI melalui PT Caretaker, dan Dinas Kesehatan Pesisir Barat Lampung.

Lebih lanjut, Indra menegaskan komitmen Etana tersebut adalah bagian dari inisiatif jangka panjang perusahaan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit menular seperti hepatitis.

“Etana hadir bukan hanya sebagai produsen, tapi juga sebagai bagian dari solusi. Kami akan terus mendorong akses terhadap vaksin hepatitis yang aman, efektif, dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Ke depan, Etana berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dalam upaya pencegahan hepatitis di Indonesia melalui inovasi bioteknologi dan penyediaan vaksin berkualitas.

Komitmen ini sejalan dengan dukungan Etana terhadap penguatan sistem imunisasi nasional, demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sejak dini untuk mencegah hepatitis. (Z-1)