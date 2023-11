6 Rekomendasi Tempat Wisata di Purbalingga Buat yang Hobi Traveling, Unik!

Buat yang hobi traveling, kamu wajib tahu tempat wisata di Purbalingga, Jawa Tengah yang unik dan menarik. Purbalingga memiliki tempat wisata yang tak biasa, bukan hanya memanjakan mata dengan pemandangan yang menarik saja, tetapi juga dapat memuaskan hasrat berfoto dengan adanya sejumlah spot yang ciamik. Biayanya juga terjangkau, cocok untuk kamu yang memiliki budget liburan yang terbatas. Penasaran apa saja tempat wisata di Purbalingga yang unik? Simak daftarnya berikut ini. Baca juga: 7 Ide Liburan Seru di Wakatobi, Ini Tempat Wisata dan Biayanya Rekomendasi Tempat Wisata di Purbalingga 1. Lembah Pleset (Facebook/Lembah pleset) Lembah Pleset merupakan tempat wisata yang berlokasi di Jalan Desa, Dusun II, Krenceng, Kec. Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Buka dari pukul 8 pagi hingga setengah 4 sore, Lembah Pleset menyajikan pemandangan dan wahana yang menarik. Tempat wisata ini berisi taman yang dipenuhi dengan beraneka macam bunga dan menyajikan beragam aktivitas unik yang berkaitan dengan air. Selain itu, kamu juga bisa berfoto dengan latar belakang bunga yang cantik atau berjalan-jalan sambil melihat tanaman yang tumbuh di taman itu. Tidak hanya menyajikan spot foto dengan flora, Lembah Pleset juga punya tempat selfie lain yang tak kalah menarik. Misalnya saja, kincir angin dan sepeda dengan dekorasi bunga. Jika sudah lelah beraktivitas, tidak ada salahnya duduk di tempat empuk yang sudah disediakan. Piknik juga diizinkan di lokasi wisata ini dengan beralaskan karpet hijau yang telah diletakkan oleh pengelola. Bagi sebagian besar orang, kolam renang sudah menjadi hal yang biasa di tempat wisata. Tapi, bagaimana dengan terapi ikan di kolam? Terapi yang populer hingga sekarang ini bisa kamu coba langsung di Lembah Pleset, lo! Ikan-ikan telah diletakkan di suatu kolam khusus, yang dengan siap sedia memakan sel kulit mati yang ada pada kakimu. Terapi ini diyakini dapat mencerahkan serta mengatasi penyakit kulit. Bicara soal ikan, kamu juga bisa memancing di Lembah Pleset. Hasil tangkapanmu nantinya boleh dibawa pulang. Kamu hanya perlu mengeluarkan uang Rp10.000 saat weekday dan Rp15.000 saat weekend untuk bisa berwisata di tempat ini. Tiket ini sudah termasuk kolam renang yang ada di Lembah Pleset. Baca juga: 6 Tempat Wisata di Manado Selain Bunaken, Cocok untuk Pecinta Alam! 2. Kampung Kurcaci (Indonesia.go.id) Lagi mencari destinasi wisata yang ikonik dengan rumah ala The Hobbit? Kamu bisa datang ke Kampung Kurcaci yang berlokasi di Jl. Raya Serang, Krajan, Serang, Kec. Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di sini, kamu tidak hanya bisa berfoto di rumah mini, tetapi juga dapat menambah koleksi selfie di spot yang menarik, seperti sayap kupu-kupu dan tempat tidur gantung warna-warni. Banyak aktivitas mengasyikan lain yang bisa dilakukan di Kampung Kurcaci, yaitu berkemah, bermain di air terjun maupun rumah pohon, membaca buku di perpustakaan, hingga flying fox. Jika kamu suka aktivitas air, maka Curug Lawang di area wisata ini bisa jadi pilihan. Sedangkan yang ingin bersantai, bisa berkemah di antara pepohonan yang rindang. Kalau tidak suka dengan keduanya, kamu bisa trekking sembari melihat pohon berumur ratusan tahun. Buat yang ingin nostalgia sembari menambah pengetahuan, jangan lupa datang ke perpustakaan Kampung Kurcaci. Di sana tersedia banyak buku tentang alam dan permainan tradisional yang bisa membangkitkan kenangan masa kecil. Buka dari Senin sampai Minggu, tarif tiket masuk ke Kampung Kurcaci dipatok Rp5.000 per orang. Pastikan kamu datang ke tempat wisata di Purbalingga ini sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Baca juga: 6 Tempat Wisata di Turki Selain Cappadocia, Segini Harga Tiket Masuknya 3. Taman Cinta Talagening (jatengprov.go.id) Entah kamu sudah punya pasangan atau masih mencari tambatan hati, Taman Cinta Talagening dapat menjadi destinasi unik untuk kegiatan wisatamu. Selaras dengan namanya, kamu akan banyak melihat banyak simbol hati bertebaran. Dari jalan masuk sampai bentuk kolam, semuanya bertemakan cinta. Deretan dekorasi yang disuguhkan memiliki berbagai macam warna yang menarik perhatian mata. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp3.000 per orang, kamu bisa menjajal berbagai spot foto yang telah disediakan. Salah satu yang paling populer adalah ornamen-ornamen bentuk hati serta jalan pelangi. Terletak di Dusun III, Talagening, Kec. Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah,Taman Cinta Talagening juga memiliki wisata air, yakni Curug Ciputut. Air terjun tersebut bisa memuaskan dahagamu yang sedang berburu spot foto alam. Destinasi wisata ini buka mulai dari pukul 9 pagi dan tutup pada pukul 9 malam. Baca juga: 6 Rekomendasi Pasar Seni, Surganya Penggemar Barang Antik 4. Jembatan Pelangi (bantarbarang.desa.id) Tempat wisata di Purbalingga yang berikutnya adalah Jembatan Pelangi. Berbeda dengan jembatan pada umumnya, tempat wisata ini menyuguhkan warna yang unik. Ketika berjalan di atas jembatan ini, kamu bak sedang menapakkan kaki di atas pelangi. Jembatan ini juga dihiasi dengan sejumlah payung warna-warni, yang cocok jadi spot foto menarik. Jembatan gantung ini dibangun sekitar tahun 1970-an. Faktor inilah yang membuat warga awalnya takut untuk menyeberangi jembatan tersebut. Namun, setelah disulap menjadi lokasi wisata, kini banyak orang datang untuk berfoto-foto di Jembatan Pelangi. Terletak di Dusun I, Bantarbarang, Kec. Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, setiap pengunjung tempat wisata ini diharapkan dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Kamu wajib menjaga kelestarian jembatan dengan tidak mencoret-coretnya dan berhati-hati saat berjalan. Kamu juga harus melepas alas kaki. Kamu dapat dengan sukarela membayar biaya Rp2.000 untuk perawatan tempat wisata di Purbalingga ini. Setelah itu, kamu bisa puas mengambil foto dengan latar belakang jembatan serta pemandangan sungai dan pepohonan. Baca juga: 5 Tempat Wisata di Aceh dengan Pemandangan Indah, Pecinta Alam Wajib Catat! 5. Museum Uang Purbalingga Museum Uang Purbalingga perlu kamu kunjungi karena tempat wisata ini menyimpan sejarah yang menarik. Kamu bisa melihat uang jadul sampai uang yang dipakai pada masa sekarang. Uniknya, ada uang yang pernah digunakan saat masa Kerajaan Majapahit. Disusun sesuai urutan edarnya, pengetahuanmu soal sejarah uang dari tahun ke tahun akan semakin bertambah. Selain itu, koleksi mata uang yang dipajang tidak hanya berasal dari Indonesia. Ada uang kertas maupun koin dari 130 lebih negara lain yang bisa kamu amati di museum. Meski bernama Museum Uang, tempat bersejarah di Sanggaluri Park ini juga mempunyai koleksi perangko hingga telepon yang biasa dipakai pada zaman dahulu. Untuk bisa melihat-lihat koleksi jadul di museum ini, kamu harus menyiapkan biaya Rp 10.000. Jika kamu berkunjung di hari libur, maka tarifnya menjadi Rp15.000 per orang. Baca juga: Semula Dipenuhi Sampah, Kini Sungai Pusur Menjelma Jadi Area Wisata Tubing 6. Taman Reptil Sama seperti Museum Uang, Taman Reptil berada di Sanggaluri Park. Tempat wisata di Purbalingga ini wajib didatangi oleh kamu si penggemar traveling. Sanggaluri Park menawarkan konsep wisata edukatif dengan cara yang menarik. Saat masuk ke Taman Reptil, kamu bisa melihat berbagai macam hewan reptil serta serangga dilengkapi dengan deskripsinya. Contohnya, kupu-kupu, tokek, dan kumbang. Selain melihat fauna yang sudah diawetkan, kamu bisa menguji keberanian dengan berfoto bareng ular dan buaya. Bagi yang nggak berani, tenang saja, tetap ada alternatif hewan lain yang bisa kamu ajak berinteraksi, seperti kelinci dan burung. Jika beruntung, di sini kamu bisa melihat penampilan langsung dari para pemusik tradisional. Mereka akan melengkapi kegiatan wisatamu dengan iringan alat musik kenthongan. Baca juga: Piknik di Atas Bukit, Wisata Baru di Labuan Bajo Purbalingga memiliki banyak destinasi wisata unik dengan harga yang terjangkau dan cocok untuk para penggemar traveling. Tempat wisata di Purbalingga cukup bervariasi, mulai dari lembah yang diubah menjadi tempat rekreasi, kampung dengan rumah mini, jembatan warna-warni, museum uang tempo dulu, hingga taman reptil. Di antara enam tempat wisata di Purbalingga ini, kamu tertarik pergi ke mana nih?

