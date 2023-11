Praktis! Inilah 7 Aplikasi Beli Tiket Bioskop Online, Begini Cara Pesannya

Aplikasi beli tiket bioskop perlu kamu ketahui, terutama bagi kamu yang hobi nonton film. Dengan aplikasi beli tiket bioskop, hidupmu jadi lebih praktis. Pasalnya, kamu bisa membeli tiket bioskop dari jauh-jauh hari, tanpa khawatir kehabisan atau lelah mengantri di depan kasir. Tidak hanya itu, seringkali aplikasi tersebut menawarkan diskon atau promo menarik yang dapat membuat kamu lebih hemat. Nah, berikut ini tersedia beberapa aplikasi beli tiket bioskop beserta cara penggunaannya. Baca sampai habis, ya! Baca juga: 6 Aplikasi Kunci Gitar Terbaik untuk Android, Nomor 5 Pakai Teknologi AI Rekomendasi Aplikasi Beli Tiket Bioskop 1. TIX ID Jika kamu mau membeli tiket bioskop, kamu bisa menggunakan aplikasi TIX ID. Dengan TIX ID, kamu dapat memesan tiket film di berbagai biskop, seperti Cinema XXI, CGV, dan Cinepolis. Ada beberapa cara membeli tiket bioskop di TIX ID. Pertama, kamu bisa memilih film yang ada di Sedang Tayang di menu Beranda. Kedua, kamu bisa memilih lokasi bioskop terlebih dahulu di menu Bioskop, kemudian pilih film yang sedang tayang. Bukan hanya sekadar membeli tiket bioskop saja, TIX ID juga menawarkan fitur menarik lainnya. Salah satunya adalah TIX Food yang memungkinkan kamu membeli camilan secara online. Dengan begitu, kamu tidak perlu antre membeli di kasir bioskop. Selain itu, ada juga fitur Voucher Streaming, di mana kamu dapat membeli paket streaming film online. Lalu, ada juga fitur Sewa Film Online dan akses informasi terhadap sinopsi, rating, gambar, trailer, hingga jajaran cast film. Sebagai sebuah aplikasi beli tiket bioskop, TIX ID memiliki beragam fitur yang cukup lengkap. Untuk menikmati semua akses ini, kamu hanya perlu registrasi nomor telepon saja. 2. M-TIX Aplikasi beli tiket bioskop yang kedua yaitu M-TIX. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk membeli tiket film di bioskop 21, XXI, IMX, dan The Premiere. Untuk membeli tiket bioskop lewat aplikasi ini, kamu hanya perlu login menggunakan nomor HP dan mengisi password. Pada aplikasi M-TIX, kamu dapat melihat daftar film yang sedang diputar di bioskop saat ini. Kamu hanya perlu membuka menu Playing, kemudian pilih film yang ingin kamu tonton. Nantinya, aplikasi akan menunjukan sinopsis, trailer, dan jajaran cast film tersebut. Jika kamu hendak menontonnya, kamu bisa memilih menu Buy Ticket, kemudian pilih jenis dan lokasi bioskop yang kamu inginkan. Setelah itu, pilih jam tayang dan jumlah tiket, lalu pilih kursi yang tersedia. Di sini, kamu juga bisa memesan camilan seperti popcorn dan softdrink secara online. Selain lewat menu Buy Ticket, kamu juga bisa membeli tiket dari menu Playing At. Pada menu tersebut, kamu harus menentukan dahulu jenis dan lokasi biskop mana yang kamu tuju. Setelah itu, kamu baru bisa memilih jadwal tayangnya. 3. GO-TIX GO-TIX merupakan salah satu layanan yang terdapat pada aplikasi Gojek. Jadi, jika kamu ingin membeli tiket bioskop secara online, kamu hanya perlu mengunduh aplikasi Gojek. Cara mengaksesnya pun gampang. Kamu hanya perlu membuka aplikasi Gojek, kemudian pilih menu GO-TIX. Setelah itu, pilih film yang ingin kamu tonton, dan aplikasi akan menampilkan deskripsi film tersebut, seperti sinopsis dan genre. Selanjutnya, klik Beli Tiket. Kemudian pilih lokasi bioskop dan tanggal pemutaran film yang kamu inginkan. Tentukan posisi kursi lalu lanjutkan pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, tiket langsung tercetak dan siap dipakai. 4. CGV Cinemas Rekomendasi aplikasi beli tiket bioskop yang selanjutnya adalah CGV Cinemas. Melalui aplikasi ini, kamu bisa memilih berbagai tipe studio CGV, seperti Regular, Velvet, 4DX, Satin, Sphere X, Starium, Screen X, SweetBox, dan Gold Class. Pilih film yang kamu incar di menu Now Playing, kemudian tentukan tanggal, lokasi bioskop, dan tayang yang kamu inginkan. Setelah itu, pilih jumlah dan letak kursi, kemudian lanjutkan pembayarannya. Aplikasi CGV Cinemas juga menyediakan layanan pesan makanan online lewat menu F&B. Dengan begitu, kamu bisa membeli tiket nonton film sekaligus camilannya secara online, tanpa harus repot-repot antri secara langsung di kasir. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan kamu untuk menyewa gedung olahraga hingga auditorim CGV. 5. Cinepolis Cinemas Indonesia Kamu juga bisa membeli tiket bioskop online melalui aplikasi Cinepolis Cinemas Indonesia. Saat menggunakan aplikasi ini, pastikan kamu sudah menyalakan GPS agar aplikasi dapat merekomendasikan lokasi bioskop terdekat. Lewat aplikasi ini, kamu dapat mengetahui berbagai film yang sedang tayang dan akan tayang. Kamu hanya perlu memilih film yang ingin kamu tonton di menu Home, lalu aplikasi akan memberikan detail film, seperti poster, sinopsis, dan jajaran cast. Klik Buy Now untuk membeli tiket. Kemudian pilih tanggal, tipe layar, lokasi bioskop, dan jam tayang yang kamu inginkan. Setelah itu, klik Buy Ticket, lalu pilih posisi tempat duduk dan lanjutkan proses pembayaran. 6. BookMyShow Aplikasi beli tiket bioskop selanjutnya yaitu BookMyShow. BookMyShow juga menyediakan trailer, sinopsis film, profil aktor, dan review dari kritikus yang dapat memperkaya wawasanmu terkait film yang ingin kamu tonton. Uniknya, aplikasi ini bukan hanya khusus pembelian tiket bioskop secara online. Kamu juga bisa membeli beragam tiket acara hiburan lainnya, seperti konser musik, pertunjukan teater, wahana bermain air, pertandingan olahraga, dan masih banyak lagi. 7. Traveloka Membeli tiket bioskop secara online juga bisa dilakukan melalui aplikasi Traveloka. Traveloka memang dikenal sebagai aplikasi penyedia tiket pesawat dan akomodasi hotel. Namun kini Traveloka mengembangkan layanannya, salah satunya yaitu menyediakan fitur pemesanan tiket bioskop secara online. Melalui aplikasi ini, kamu dapat membeli tiket bioskop CGV, Flix, hingga Cinepolis. Cara beli tiket bioskop di Traveloka pun mudah. Setelah membuka aplikasi, kamu hanya perlu memilih menu Bioskop. Tentukan kota lalu pilih tampilan bioskop. Kemudian, pilih film yang ingin ditonton, kemudian pilih juga waktu penayangannya. Selanjutnya, pilih posisi kursi yang diinginkan. Selain beli tiket nonton, kamu juga bisa membeli camilan secara online. Kamu hanya perlu klik Lihat Menu lalu pilih menu yang kamu mau. Setelah itu, lanjutkan proses pembayaran. Adapun aplikasi ini hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, PayLater, UANGKU wallet, dan pembayaran lewat Alfamart. Itulah beberapa rekomedasi aplikasi beli tiket bioskop yang bisa kamu coba. Dengan kehadiran aplikasi-aplikasi ini, kamu jadi lebih mudah membeli tiket bioskop. Tak perlu khawatir kehabisan tiket atau merasa lelah mengantri, karena cukup dengan satu genggaman, kamu dapat memesan tiket bioskop dengan cepat. Dari penjelasan di atas, aplikasi mana yang akan kamu pilih, nih?

