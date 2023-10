Dukung Obat Asli Indonesia, Dexa Medica Gandeng FFUP

PT Dexa Medica membuka peluang kepada Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) untuk kerja sama di sejumlah bidang. Kerja sama ini mulai dari bagian riset obat modern asli Indonesia, digital marketing, hingga magang mahasiswa terutama menunjang dan menambah wawasan serta pengalaman berkegiatan di luar kampus.

Hal itu disampaikan apt. Randy Ricardo, S.Farm mewakili Dexa Medica saat seremonial penanaman bibit tumbuhan obat dan pengabdian kepada masyarakat pemberdayaan tanaman obat keluarga (toga) di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat (13/10). "Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dharma bakti kepada masyarakat sesuai dengan divisi mendukung pengembangan obat modern asli Indonesia (OMAI)," tutur Randy.

Dekan FFUP Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed menyampaikan bahwa seremonial ini sangat mendukung program yang berkaitan dengan Center for the Study of Natural Product for Degenerative Diseases yang diketuai oleh apt. Diah Kartika Pratami, M.Farm. "FFUP memiliki banyak penelitian mengembangkan bahan alam asli Indonesia. Adanya penanaman bibit tumbuhan obat yang digagas PT Dexa Medica kami sambut baik dan berpeluang kolaborasi pengembangan penelitian produk inovasi berasal dari tumbuhan," imbuhnya.

Prestasi FFUP, sambungnya, dalam hal hilirisasi produk cukup membanggakan karena sudah ada beberapa mitra dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) berkolaborasi dengan dosen selaku peneliti. Kerja sama saat ini dengan Dexa Medica sudah terjalin cukup lama terkait Dexa Award yang diberikan kepada lulusan apoteker terbaik.

Center for the Study of Natural Product for Degenerative Diseases menerima bibit tumbuhan obat sebanyak 119. Ketua pusat kajian tersebut apt. Diah Kartika Pratami, M.Farm. sangat antusias dengan dharma bakti yang diberikan Dexa Medica. Harapan besarnya, kegiatan ini dapat berkelanjutan menjadi kolaborasi aktif kedua belah pihak antara FFUP dan Dexa Medica, khususnya mengembangkan OMAI serta dapat berkontribusi pada program kesehatan di Indonesia dengam inovasi produk yang unggul. Seremonial ini dikemas bersamaan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diketuai oleh Dr. apt. Greesty F Swandiny, M.Farm. (RO/Z-2)