BAZNAS Raih Tiga Penghargaan Marketing Award 2023

BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih tiga penghargaan pada ajang Marketing Award 2023:Show Your Leadership yang diinisiasi oleh Majalah Marketing.

Adapun tiga penghargaan tersebut di antaranya kategori; The Best Marketing Driving Company, The Best Innovation in Marketing, serta The Best in Marketing Campaign, dengan keseluruhan mendapat predikat 'Excellent'.

Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan kepada Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan S.Ag, M.Si, dalam acara Talkshow Top Brand Conference & Ceremony Penyerahan Sertifikat Pemenang Marketing Award (MA) 2023, di Jakarta, Selasa (3/10).

"Alhamdulillah, kami merasa sangat terhormat dan bersyukur bisa mendapat tiga kategori penghargaan dari Marketing Award 2023 dengan predikat Excellent. Ini adalah bukti nyata pengakuan publik atas dedikasi kami dalam menjalankan tugas sosial dan amanah yang diberikan," ujar Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia hari ini.

Menurut Rizaludin, proses meraih penghargaan ini tidak mudah, harus melalui pemaparan di depan para juri ahli yang berasal dari akademisi dan praktisi marketing

"Capaian ini adalah cerminan dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada BAZNAS. Kami berkomitmen akan terus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam mengelola dana zakat," tambahnya.

Rizaludin memastikan, semua bentuk amanah yang telah dipercayakan kepada BAZNAS akan dikelola dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI) demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Majalah Marketing atas penghargaan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh muzaki, mitra, relawan, dan masyarakat yang telah mendukung kami dalam misi mulia ini. Tanpa dukungan Anda semua, pencapaian ini tidak mungkin terwujud," ucapnya.

Rizaludin juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama membantu BAZNAS dan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membuat mustahik tidak bergantung pada zakat sehingga mampu mengubah mustahik menjadi muzaki.( Z-8)