Study in UK Expo 2023 Tawarkan Studi Terbaik di Inggris Raya

STUDY in UK (SI-UK) Indonesia, organisasi yang khusus mewakili universitas-universitas ternama wilayah Inggris Raya, akan menggelar pameran pendidikan Study in UK Expo 2023 di AYANA Midplaza, Jakarta, Sabtu (7/10) mendatang. Pameran pendidikan ini akan menghadirkan lebih dari 25 universitas bergengsi di Inggris Raya seperti University College London (UCL), King’s College London (KCL), Lancaster University dan University of Glasgow.

"Kami sangat senang bisa menjawab kebutuhan pelajar tanah air dengan kembali menggelar Study in UK Expo 2023 untuk yang kedua kalinya dalam tahun ini. Pameran kami istimewa karena merupakan kesempatan emas bagi para calon mahasiswa maupun orang tua untuk mendapatkan informasi paling akurat. Mereka bisa mendapatkan wawasan lengkap mengenai kampus serta jurusan yang diminati melalui diskusi dan interaksi dengan perwakilan langsung dari universitas yang hadir. Konsultan kami juga siap memberikan dukungan penuh dalam mempersiapkan langkah-langkah menuju pendidikan mereka," kata Gianti Atmojo, Country Director dari SI-UK Indonesia dalam keterangan yang diterima, Senin (2/10).

Menurut Gianti, pertumbuhan jumlah pelajar Indonesia yang memilih Inggris Raya sebagai destinasi studi terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Higher Education Statistics Agency (HESA) untuk tahun akademik 2021/2022 mencatat 3.690 calon mahasiswa yang memilih belajar di Inggris Raya. Jumlah ini mengalami peningkatan hampir 18% dibandingkan dengan periode akademik sebelumnya (2020/2021).

"Sistem pendidikan di Inggris Raya menawarkan program sarjana (S1) selama 3 tahun dan pascasarjana (S2) selama 1 tahun, yang dikenal dengan metode fast-track, dengan kualifikasi yang setara dengan universitas-universitas terbaik di dunia. Tidak hanya itu, sebagian besar universitas juga menawarkan program magang full-time yang berdurasi 1 tahun dengan gaji. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar Indonesia," ungkap Gianti.

Gianti menambahkan, dukungan pemerintah Indonesia, termasuk tersedianya beasiswa dan keleluasaan bagi setiap pelajar dapat memupuk pengalaman setelah menyelesaikan studi, dengan melanjutkan magang atau bekerja di tempat mereka bersekolah selama 1-2 tahun sebelum kembali ke Tanah Air, membuat pilihan melanjutkan pendidikan ke Inggris Raya semakin diminati. "Merupakan mimpi kami untuk dapat menjadi pintu gerbang utama bagi para pelajar Indonesia dalam mewujudkan impian mengenyam pendidikan tinggi dan mendapatkan pengalaman hingga ke wilayah Inggris Raya. SI-UK juga berharap dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan talenta muda Indonesia,” tutup Gianti.

Study in UK Expo 2023 kali ini juga akan menjadi kesempatan berharga bagi para mahasiswa pendaftar program beasiswa LPDP gelombang II tahun 2023 yang sedang menunggu keputusan beasiswa. Selain dapat berinteraksi langsung dengan perwakilan universitas UK yang terdaftar dalam program LPDP, mereka juga bisa memulai komunikasi untuk proses pendaftaran lebih awal. Hal ini memungkinkan para calon mahasiswa dapat menerima Letter of Acceptance (LOA) atau surat penawaran pada bulan Januari 2024, yang nantinya dapat digunakan dalam pendaftaran LPDP gelombang I tahun 2024.

British Embassy Jakarta Scholarship dan Alumni Coordinator, Vonny Lisayani dari Program Beasiswa Chevening menyebut pihaknya bangga bisa bisa berpartisipasi dalam Study in UK Expo 2023 dan memberikan peluang besar bagi calon pelajar S2 dari Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka. "Selama pameran, kami akan membantu para pelajar memahami proses pendaftaran Beasiswa Chevening dan memberikan panduan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peluang dalam meraih beasiswa fully funded dari pemerintah Inggris ini," tuturnya.

Zaki Tuhumena, mahasiswa pascasarjana Indonesia yang menempuh jurusan Global Health and Global Surgery di King's College London membagikan pengalaman saat ia tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi. Menurut Zaki, selain sisi nilai akademik dan mental, persiapan matang dari sisi informasi dan dokumentasi untuk melanjutkan studi ke luar negeri juga bisa menjadi tantangan tersendiri.

"Bagi rekan-rekan mahasiswa yang tengah dalam proses, pastikan memilih konsultan yang tepat. Saya beruntung bisa mengenal konsultan dari SI-UK Indonesia yang dengan sabar telah memandu langkah demi langkah sehingga membuat segala sesuatunya jadi lebih lancar dan mudah," ujarnya. (RO/R-2)