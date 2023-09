Penghargaan untuk Danone Sebarkan Citra Positif kepada Stakeholders

DANONE Indonesia kembali menunjukan eksistensinya dengan meraih enam penghargaan pada anugerah Indonesia PR of The Year 2023 dan Sewindu PR Indonesia pada kategori PR Program dan PR Practitioners.

Pada anugerah Indonesia PR of the Year 2023, Danone Indonesia mendapatkan penghargaan PR Program of the year yaitu pada sub kategori Creative Corporate Reputation untuk Program Bicara Gizi, Marketing PR untuk program SGM Eksplor - Ayo Tunjuk Tangan, dan ESG Campaign untuk program Bersama Cegah Stunting.

Lalu pada kategori PR Practitioners of the year, Danone Indonesia menerima penghargaan pada sub kategori Lifetime Achievement (Journalist Choice) untuk Arif Mujahidin selaku Corporate Communications Director Danone Indonesia.

Pencapaian Danone Indonesia dalam menyampaikan komunikasi yang positif juga diakui dalam ajang anugerah Sewindu PR Indonesia, Danone Indonesia meraih dua penghargaan yaitu Top 50 Kartini Humas Indonesia Awards 2023 untuk Indah Tri Novita selaku External Communications and Corporate Digital Lead Danone Indonesia dan diakui sebagai salah satu dari 100 Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi di Indonesia.

Arif Mujahidin, Corporate Communications Danone Indonesia, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Danone Indonesia.

“Saat ini dunia komunikasi sangat bersifat dinamis dan menuntut praktisi PR untuk dapat beradaptasi secara cepat," kata Arif dalam keterangan pers, Senin (25/9).

"Penempatan pesan dengan pemilihan saluran komunikasi yang komprehensif baik secara konvensional maupun digital juga dibutuhkan untuk memastikan informasi yang diinginkan dapat sampai kepada para stakeholders kami," paparnya.

Untuk itu, Danone Indonesia selalu berusaha beradaptasi dalam program komunikasi yang diusung dan berusaha untuk memastikan hasil yang baik melalui pengukuran outtakes dan outcome yang optimal yang dimulai dengan penetapan tujuan PR secara Smart.

"Keenam penghargaan yang diterima Danone Indonesia merupakan bukti komitmen kami, khususnya dalam peran public relations, untuk menjalankan program komunikasi serta upaya kami untuk menjaga citra baik perusahaan” ungkap Arif.

Dua penghargaan Sewindu PR Indonesia yang diselenggarakan oleh PR Indonesia Group pada 21/9 di Jakarta diberikan sebagai apresiasi kepada Danone Indonesia yang telah berhasil menjalankan kegiatan bidang kehumasan di Indonesia sebagai fungsi strategis manajemen.

Pada kategori 100 Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi, PR Indonesia bekerja sama dengan Nolimit melakukan monitoring menggunakan big data.

Penilaian untuk kategori ini diambil berdasarkan data-data pemberitaan dengan memonitor lebih dari 15.000 media online dan media sosial instansi beserta engagementnya dari bulan Desember 2022 hingga 31 Mei 2023.

Kategori Top 50 Kartini Humas Indonesia Awards 2023 yang diberikan kepada Indah Tri Novita, External Communications and Corporate Digital Lead Danone Indonesia merupakan penghargaan untuk para srikandi PR perempuan yang diberikan untuk pertama kali oleh Humas Indonesia .

Sementara empat penghargaan lainnya dari Indonesia PR of The Year 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah MIX MarComm SWA Media Group pada 20/9 di Jakarta diberikan sebagai apresiasi kepada Danone Indonesia yang telah berhasil membangun komunikasi dengan pemangku kepentingannya melalui program-program public relations (PR) maupun menjalankan fungsinya sebagai pelaku praktisi kehumasan.

Terdapat lima juri pada anugerah Indonesia PR of The Year 2023, di antaranya yaitu terdapat Wakil Ketua Umum Perhumas Indonesia, akademisi dari LSPR Communications And Business Institute dan Universitas Indonesia, Senior Editor SWA Media Group, dan President International Association of Business Communicators chapter Indonesia.

Terdapat enam sub kategori PR Program of the Year yang dikompetisikan oleh Indonesia PR of the Year 2023.

Tiga dari enam sub kategori PR program yang diraih oleh Danone Indonesia yaitu Creative Corporate Reputation, program komunikasi kreatif yang diselenggarakan untuk membangun citra dan reputasi perusahaan.

ESG Campaign, yaitu program yang mengusung tema Environment, Social, & Governance (ESG) yang dikomunikasikan oleh perusahaan dan berdampak kepada citra dan reputasi perusahaan.

Lalu Marketing PR, yaitu program komunikasi untuk mendukung objektif-objektif pemasaran seperti product & brand awareness, sales, customer engagement & loyalty. Sementara pada kategori PR Practitioners of the Year 2023, sub kategori yang diraih oleh Danone Indonesia, yaitu Lifetime Achievement yang merupakan sub kategori yang dipilih langsung oleh jurnalis.

Penghargaan Diberikan kepada Arif Mujahidin

Penghargaan kategori PR Practitioners of the Year pada sub kategori Lifetime Achievement yang diberikan kepada Arif Mujahidin selaku Corporate Communications Director Danone Indonesia, dilakukan berdasarkan polling sebanyak dua tahap kepada 30 jurnalis di Indonesia.

“Apresiasi ini merupakan penghargaan atas kerja keras tim komunikasi Danone Indonesia dalam membangun reputasi perusahaan melalui inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan konsumen," ujar Arif.

"Kami akan terus menebarkan inisiatif kebaikan melalui komunikasi yang terus menerus melalui media maupun sosial media," jelasnya.

"Kami yakin berita baik akan membangun semangat bersama untuk melanjutkan upaya bersama untuk memajukan bangsa,” tambah Arif. (RO/S-4)