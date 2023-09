Geger! Bisa Beli Mobil Avanza Cuma 9 Ribu Rupiah? Perdana Flash Sale Mobil di Shopee Live 9 September Nanti!

SHOPEE Live lagi-lagi membawa kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya, Flash Sale Mobil 9RB akan hadir di Shopee Live dan dapat dinikmati pada puncak kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Sale.

Setelah sebelumnya telah berhasil mengundang antusiasme masyarakat untuk berbelanja online melalui Live Shopping dengan kehadiran promo Shopee Live Semua Diskon 50% dan Gratis Ongkir RP0, kali ini pengguna bisa mengikuti Flash Sale dan membeli mobil dengan harga super miring. Menjadi momen spesial, Flash Sale Mobil 9 Ribu yang dihadirkan pertama kalinya di Shopee Live ini akan dipandu oleh Sarwendah.

Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live ini akan berlangsung pada 9 September 2023 mulai pukul 21.30 WIB. Mobil yang ditawarkan dalam promo menggiurkan ini adalah Toyota Avanza tipe 1.3 E M/T. Dari kisaran harga Rp235 jutaan, mobil 7 seater MPV ini bisa kamu dapatkan hanya dengan harga 9 ribu rupiah!

Bukan hanya Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live saja, masih banyak lagi promo potongan harga besar-besaran yang ditawarkan pada puncak perayaan 9.9 Super Shopping Day yaitu Super Flash Sale Day. Mulai dari Flash Sale Handphone 9RB, Flash Sale 9RB Fashion & Beauty, Gratis Ongkir Rp0 Semua Toko, hingga Shopee Live Semua Diskon 50%.

Mobil yang ditawarkan di Flash Sale Shopee Live pada puncak 9.9 Super Shopping Day ini adalah Toyota Avanza 1.3 E M/T yang memiliki desain minimalis seperti MPV mahal. Kendaraan ini berdimensi besar yaitu panjang 4.395 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi hingga 1.700 mm, cocok untuk membawa tujuh penumpang dengan nyaman. Ada juga fitur keamanan Toyota Safety Sense, Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA) hingga 6 buah SRS Airbag. Dilengkapi pula fitur hiburan layar 9 inci yang mendukung konektivitas USB dan Bluetooth agar perjalanan makin menyenangkan. Pas banget buat kamu yang sedang cari mobil keluarga!

Toyota Avanza 1.3 E M/T

Selain diskon harga Toyota Avanza 1.3 E M/T yang gila-gilaan, sesi live streaming Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live ini nantinya akan semakin menarik berkat hadirnya Sarwendah sebagai host. Istri Ruben Onsu ini memang sudah terbukti mampu meramaikan sesi live shopping di Shopee Live usai sebelumnya berhasil membantu salah satu brand lokal meningkatkan penjualan hingga puluhan kali lipat dalam sekali live streaming.

Selama sesi live streaming di Shopee Live berlangsung, kamu akan bisa berinteraksi dan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan Sarwendah melalui kolom komentar. Jangan ragu untuk menanyakan semua informasi perihal promo yang ditawarkan. Apalagi, mantan anggota girlband Cherrybelle tersebut memang sudah dikenal lihai dalam hal memasarkan produk. Terbukti, Sarwendah saat ini sedang menjalankan sekitar tujuh lini bisnis yang ia kelola bersama sang suami.

Sumber: instagram/sarwendah29

Flash Sale Mobil 9 RB di Shopee Live. Bagaimana tidak? Produk yang ditawarkan sangat menarik dengan potongan harga yang fantastis. Namun, yang perlu dipersiapkan dan diingat adalah terdapat waktu dan kuota terbatas untuk Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live. Maka dari itu, jangan ragu lagi untuk catat tanggal dan waktu Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live bareng Sarwendah, agar peluang kamu semakin besar untuk bisa mendapatkan mobil impian Toyota Avanza 1.3 E M/T hanya dengan harga 9 ribu rupiah. Kapan lagi bisa mendapatkan mobil ratusan juta dengan membayar Rp9 ribu!

Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live bareng Sarwendah nanti akan semakin terasa menantang berkat meningkatnya antusiasme pengguna terhadap tren berbelanja melalui live streaming. Saat ini pada peta persaingan fitur live streaming, Shopee Live memang memimpin jauh bila dibandingkan para pesaingnya. Hal ini terbukti dalam riset bertajuk ‘Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia’ yang dilakukan Populix pada Mei 2023. Riset itu menyebut Shopee Live adalah platform live shopping paling disukai masyarakat.

Sebanyak 69% responden Populix menyebut Shopee Live adalah Brand Used Most Often (BUMO) atau brand fitur live shopping yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Angka itu jauh melampaui TikTok Live dengan 25%. Riset yang sama menunjukkan 60% responden menyebut Shopee Live adalah brand Top of Mind (TOM) alias merek yang paling diingat masyarakat Indonesia ketika berbicara soal live streaming shopping, jauh unggul dari pesaingnya yaitu TikTok Live dengan 30%.

Masih pada riset yang sama, Shopee Live juga diakui sebagai market leader dengan menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Di kategori Pangsa Pasar Jumlah Transaksi (Share of Orders), Shopee Live merajai dengan 56%, disusul TikTok Live 30%. Sementara untuk Pangsa Pasar Nilai Transaksi (Share of Revenue) Shopee Live memimpin dengan 54%, melampaui TikTok Live dengan 31%.

Semua promo menarik dengan potongan harga bombastis di puncak kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Sale bisa kamu nikmati pada Sabtu, 9 September 2023 mulai pukul 00.00 WIB. Ikuti semua penawarannya mulai dari Flash Sale Mobil 9RB di Shopee Live, Flash Sale Handphone 9RB, Flash Sale 9RB Fashion 7 Beauty, Gratis Ongkir Rp0 Semua Toko, Shopee Live Semua Diskon 50%, dan masih banyak lagi. Yuk, langsung catat tanggalnya dan sikat semua promonya!