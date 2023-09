Indo Cipta Estetika Beri Apresiasi kepada 20 Mitra Klinik Kecantikan

PT Indo Cipta Estetika (ICE) memberikan apresiasi kepada klinik-klinik kecantikan yang telah menggunakan produk Cyspera Intensive System™ yang produksi Scientis, Swiss, pada ajang CysperaÒ Pigmentation Authority Award 2023 bertajuk "Together Be Better" di The Langham, Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Sejak memasarkan produk CysperaÒ pada 2019, sebanyak 400 klinik dermatologi yang tersebar di Indonesia telah bekerja sama dengan PT ICE.

Dalam ajang penghargaan perdana ini, terpilihlah Top 20 Client yang berasal dari Makasar, Medan, Jambi, Jakarta, Surabaya, dan Ambon.

Adapun Top 20 CysperaÒ Award Winner 2023 diberikan kepada dr. Lanny Juniarti dipl.AAAM dari Miracle Clinic, dr. Meiny Setiawan, M Biomed AAM dari JPPL Clinic Indonesia, dr. Lisa Handayani Asali dari eR’el Beauty Clinic, dr. Kevin Maharis Dip(Derm) MHA dan dr. Ricky Fernando Maharis, Sp.DV dari Maharis & Votre Peau Clinic, dr. Eliza Ennio Gunawan, Dipl.AAAM dari Euroskinlab, dr. Danu Mahandaru, Sp.BP dari The Clinic, dr. Edward, M Biomed AAM dari Flawless Clinic, dr. Dwindi Saptania, M Biomed AAM dari Evitderma Clinic, dan dr. Deliana Tanoto, M Biomed AAM dari Nathalie Beauty Clinic.

Selain itu, diberikan juga kepada dr. David Djajapranata dari Skin Innovation Clinic, Youthology Clinic Team dari Youthology Clinic, dr. Cindy Thung dari Family Medical Clinic, dr. Devita Horax, M Biomed AAM dari Innovo Clinic, dr. Yunita A. Hendy dari Young and Healthy, dr. Aryani Sudharmono Sp.KK(K), FINSDV, FAAD dan dr. M. Akbar Wedyadhana SpKK, FINSDV, FAAD dari Senopati Skin Center, dr. Fifin Marini, M Biomed, AAM dari Profira Clinic, dr. Deasy Lius, Sp.Kk dari BM Derma Clinic, dr. Andi Salim, M. Biomed (AAM) dari Burju Clinic, dr. Esther Srie Pertiwiningsih dari Esther House Beauty Clinic, dan dr. Aprilany Stella Peng, M Biomed AAM dari Stella Peng Clinic.

“Selaras dengan tema ‘Together Be Better’, ajang ini menjadi momentum PT ICE menjalin relasi kedekatan dengan klinik-klinik dermatologi, membuka ruang kolaboratif, sekaligus mengenalkan keunggulan rangkaian produk Cyspera Intensive System™ dalam mengatasi masalah melasma pada kulit,” ujar CEO PT Indo Cipta Estetika, Desi Sulistyowati. (RO/S-4)