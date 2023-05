Tingkatkan Perolehan Akreditasi Internasional, UKI Kolaborasi dengan FIBAA

UNIVERSITAS Kristen Indonesia (UKI) menerima kunjungan dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) pada Selasa (16/5). Managing Director of FIBAA Diane Freiberger MBA dan Department Head of International Procedures FIBAA Viktoria Dermanowski diterima langsung oleh Rektor UKI Dr Dhaniswara K Harjono SH MH MBA, beserta jajarannya di Ruang Rapat Rektor UKI, Cawang, Jakarta.

“Selamat kepada UKI yang telah memiliki prodi yang terakreditasi internasional. Akreditasi FIBAA berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, tahun 2022 - 2027. Prestasi ini merupakan kesuksesan dari seluruh tim di UKI dan mahasiswa UKI berkesempatan mendapatkan pendidikan yang berstandar internasional. Dan tentu saja berdampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Diane Freiberger MBA di sela kunjungannya.

FIBAA secara resmi mengakui dan memberikan segel mutu untuk 4 program studi UKI, diantaranya adalah akreditasi internasional kepada program studi Hubungan Internasional, Prodi Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Prodi Hukum.

Rektor UKI Dhaniswara mengucapkan terima kasih kepada FIBAA yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses akreditasi internasional untuk keempat prodi. “Pencapaian akreditasi internasional untuk keempat prodi merupakan bukti komitmen UKI untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional,” ujar Dhaniswara.

Akreditasi internasional menjadi faktor penting dalam mencapai visi sebagai universitas yang mandiri dan inovatif di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada 2030.

Wakil Rektor UKI bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr rer pol Ied Veda Sitepu SS MA mengutarakan, setelah mendapat Akreditasi Unggul, UKI melakukan sejumlah terobosan melalui kerja sama dengan institusi internasional. Akreditasi internasional ini merupakan bukti bahwa UKI mampu bersaing di tingkat internasional terutama penelitian melalui jurnal terakreditasi internasional maupun kerja sama dan konferensi internasional.

Kunjungan FIBAA juga dimaksudkan untuk kolaborasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di UKI. Oleh karena itu, kegiatan dihadiri oleh seluruh pimpinan fakultas di UKI untuk menjajaki kerja sama internasional. Setelah berdiskusi di ruangan rapat Rektor, Diane Freiberger MBA dan Viktoria Dermanowski melakukan kunjungan ke fakultas-fakultas dan berbagai fasilitas di UKI Cawang.

Sekilas FIBAA

FIBAA adalah sebuah lembaga di Eropa yang berorientasi internasional untuk penjaminan mutu dan pengembangan mutu dalam pendidikan tinggi. FIBAA merupakan anggota European Association for Quality Assurance in Higher Education yang terdaftar dalam daftar resmi The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). EQAR merupakan badan akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No. 83/P/2020. (RO/S-3)