Rayakan Hari Kemenangan Bersama Oakwood Suites La Maison Jakarta

HARI kemenangan telah di depan mata, fenomena mudik pun mulai menggelora, mulai dari transportasi udara, darat, laut semua tampak sibuk menyiapkan diri untuk mengantar pulang para perantau.

Acap kali fenomena mudik kemudian menghasilkan macet yang luar biasa, fenomena yang telah berulang kali terjadi ini menjadi inspirasi Oakwood Suites La Maison Jakarta sebuah serviced residence yang privat dan ekslusif berlokasi di area Jakarta Selatan, merilis program Lebaran dengan nama 'Blissful Lebaran'.

Program ini berlaku mulai dari tipe One Bedroom Executive, Two Bedroom Executive hingga Three Bedroom Executive dimulai dari harga Rp. 1.750.000 net per kamar per malam, Anda sudah dapat menikmati kamar yang luas dengan fasilitas luar biasa dan sangat cocok digunakan sebagai akomodasi selama periode Lebaran.

Anda dapat mengundang kerabat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu di hari yang fitri.

Tidak hanya kamar yang luas, fasilitas di dalam ruangan pun dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti dapur yang sangat lengkap dengan kompor induksi, peralatan makan dan memasak, service area, oven, bathtub dan banyak lagi.

Fasilitas kamar yang luar biasa disempurnakan juga dengan beragam pilihan fasilitas di luar kamar, seperti The Fitness Center by Oakwood waktu berolahraga menjadi lebih menarik dengan ditemani pemandangan kota yang cantik.

Fasilitas Kolam Renang untuk Anak-anak

Jika Anda membawa anak-anak, tentu fasilitas kolam renang menjadi salah satu tujuan utama si kecil. Kolam Renang yang berada pada lantai tujuh, memberikan pemandangan yang Indah dan udara yang segar, si kecil juga bisa melanjutkan aktivitas ke kid’s playroom yang privat.

Jika anda akan melakukan meeting atau membutuhkan waktu untuk sekedar membaca atau bekerja, Executive Lounge akan menjadi tempat favorit Anda, karena ketenangan dan eksklusivitasnya.

Program ini dapat dinikmati hingga 30 April 2023, untuk periode menginap 21-23 April 2023 akan dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000 di setiap malamnya.

“Kami yakin bahwa program ini bisa menjadi alternatif jika ingin mencoba Lebaran yang sedikit berbeda, setiap unit kami sangat homey jadi sangat cocok juga menjadi tempat kumpul keluarga atau sekedar staycation saat asisten rumah tangga sedang pulang kampung” jelas Marketing Communications Manager Oakwood Suites La Maison Jakarta, Vanessa Velindra.

Siahkan hubungi +62-21 2918 2700 atau WhatsApp ke +62 859 5286 1084. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Oakwood Suites La Maison Jakarta juga dapat mengunjungi situs kami di www.discoverasr.com. (RO/S-4)