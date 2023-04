Istiqlal Fashion Days Dorong Masjid Istiqlal Jadi Etalase Industri Halal

DI bulan Ramadan tahun 2023, Scarf Media sebagai media digital gaya hidup halal, bekerja sama dengan Isyef dan Istiqlal Global Fund menyelenggarakan Istiqlal Fashion Days 2023.

Acara ini adalah event pertama yang fokus menghadirkan brand-brand modest fashion terkurasi di Masjid Negara Istiqlal.

Pembukaan Istiqlal Fashion Days sendiri dilakukan dengan mengadakan Kajian Muslimah dengan tema “Muslimah Cerdas Fondasi Generasi Masa Depan” yang dihadiri langsung oleh Hj. Wury Ma’ruf Amin, Imam besar Masjid Istiqlal Prof Dr KH Nasaruddin Umar, public figure Enno Lerian dan undangan ketua-ketua umum perwakilan organisasi muslimah di Indonesia.

Hj Wury Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional menyampaikan harapan dan apresiasinya pada para muslimah yang terlibat dalam kegiatan ini, karena selain bisa berjejaring untuk mengembangkan diri tanpa mengesampingkan tugas utamanya sebagai Istri dan Ibu.

Brand-brand Meriahkan Istiqlal Fashion Days 2023

Brand-brand yang ikut serta di Istiqlal Fashion Days 2023 sangat terbatas karena ada di area Lobby Al Fattah, brand-brand ternama seperti Kami, Vivi Zubedi Brand No Brand, Jenna and and Kaia, Napocut, Siti Khadijah dan masih ada beberapa local brand lainnya.

Brand-brand ini memberikan penawaran menarik selama Istiqlal Fashion Days 2023. Mulai dari disc up to 70% dan penawaran menarik lainya.

Rangkaian acara dari tanggal 1-19 April 2023 beragam dihadrikan mulai dari kajian muslimah, fashion talks, mix and match Raya Look sampai Inspiring Talks.

Tokoh yang hadir di sana selain antara lain Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin,Sri Bahlil ( Penasehat Dharmawanita Kementerian Investasi / BKPM), Enny Yaqut (Penasehat Dharmawanita Kementerian Agama), Enno Lerian, Camillia Laetitia Azahra (Influencers- Puteri Ridwan Kamil) , Marisya Icha (Influencers), dan lainnya.

Temi Sumarlin selaku CEO Scarf Media mengatakan,“Event ini harus menjadi langkah awal mendorong modest fashion bisa ada dan masuk menjadi bagian dari Movement New Istiqlal."

"Istiqlal harus menjadi etalase industri halal di Indonesia termasuk mendorong modest fashion.” ujar Temi.

Tidak hanya bazaar dan talkshow program charitypun dilakukan seperti pemberian mukena Siti Khadijah untuk istiqlal,dan Drop Box untuk hijab layak pakai yang digagas oleh Stylo pun ada di event ini.

Semoga event Modest Fashion masuk ke Masjid ini bisa ada terus di setiap waktu dan bisa di lakukan di masjid-masjid lainnya di Indonesia. (RO/S-4)