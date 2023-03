Sajian Paket Berbuka Puasa dengan Menu Khas Sunda di Vega Hotel Gading Serpong

RAMADAN 1444 Hijriah telah tiba dengan segala persiapan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan pada bulan ini juga budaya orang Indonesia tidak lepas dari acara bukber atau yang biasa disebut dengan berbuka puasa bersama pada Bulan Ramadan.

Mengusung tema Sundanese Ramadan Experience, Vega Hotel Gading Serpong yang memiliki Yugo restaurant, sangat cocok menjadi tempat buka bersama.

Restoran ini terletak di lantai 1 dengan kapasitas 120 orang, yang di dekorasi dengan nuansa sunda, serta dilengkapi dengan kolam renang terbesar di daerah tangerang dan juga live music Ramadan.

Evriansyah (General Manager) - Vega Hotel Gading Serpong

Vega Hotel Gading Serpong juga memberikan promo staycation yang sudah termasuk sahur dan takjil dengan harga menarik Rp 523.600 per malam.

Tidak hanya itu, apabila ingin mengambil paket berbuka puasa, Anda juga akan akan mendapatkan harga spesial yang berlaku untuk 2 orang. Penawaran promo staycation ini berlaku setiap hari selama bulan Ramadan mulai dari tanggal 23 Maret - 24 April 2023.

Sajian Khas Masakan Sunda

Menurut Evriansyah General Manager Vega Hotel Gading Serpong “Promo Ramadan kali ini akan sajian istimewa khas masakan sunda dan konsep all you can eat iftar buffet hanya seharga Rp.126.000 per orang yang tentunya sangat terjangkau.

Selain itu sajian pilihan menu yang tersedia setiap harinya juga akan berbeda. DI bulan Ramadan ini, Vega Hotel Gading Serpong juga memberikan promo menarik, setiap pembelian 5 paket akan mendapatkan gratis 1 paket”.

Sajian menu berbuka puasa yang tersedia juga merupakan rekomendasi dari chef berpengalaman. Sehingga akan membuat hidangan berbuka puasa menjadi lebih spesial dengan sajian menu khas sunda, di antaranya nasi liwet, gulai ayam, bebek kremes, semur daging, karedok serta aneka lalapan dan sambal. Pilihan menu lainnya juga dapat membuat acara buka puasa bersama di Vega Hotel Gading Serpong semakin spesial dan berselera.

Rismanto (Executive Chef) - Vega Hotel Gading Serpong

Jangan lewatkan tawaran menarik lainnya dari Vega Hotel Gading Serpong, reservasi sekarang dan kunjungi website kami di www.parador-hotels.com atau hubungi 021 – 2920-5999. (RO/S-4)