Binus Online Bandung Hadirkan Fleksibel Program

BINUS Online hadir dengan Fleksibel Program yang mendukung entrepreneur

mahasiswanya untuk meningkatkan bisnisnya, sekaligus memberikan ilmu

praktis dan koneksi.

Binus Online hadir dengan lima program yakni Business Management, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, dan Akuntansi. Binus Online juga menghadirkan pembelajaran yang 100% online dan juga program yang mendukung fleksibilitas perkuliahan, antara lain Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Sistem Modular, Minor Program dan Enrichment Program.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan sistem perkuliahan yang

sefleksibel mungkin bagi seluruh mahasiswa kami yang juga tentunya

memiliki berbagai karier, tidak terkecuali wirausaha atau entrepreneur. Melalui Flexible Program dan juga exposure dari industri. Kami harap para entrepreneur dapat semakin mengembangkan potensinya semaksimal mungkin," kata Direktur Binus Kampus Bandung Johan Muliadi Kerta, dalam Bold Series On the Road, Sabtu (19/3).

Menurut Johan, melalui sistem pembelajaran yang dihadirkan Binus Online

diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

Indonesia dengan sistem pembelajaran yang efisien, sehingga mahasiswa

tidak perlu khawatir akan meninggalkan dunia kerja dan bisnisnya serta

mampu meningkatkan kompetensinya sebaik mungkin. Kalau mahasiswa

biasanya mereka itu mencari perguruan tinggi itu pasti ada banyak

faktor. Salah satunya kedekatan dan masalah keluarga juga. Tentunya

ditambah dengan masalah biaya.

"Kami di Binus @Bandung memberikan alternatif, salah satunya Binus

Online, karena secara waktu bisa fleksibel dan secara biaya juga lebih

terjangkau dan fleksibel juga. Tapi kalau misalnya mereka mau kuliah

secara on site ada beberapa kampus Binus di kota-kota besar seperti

Jakarta, Semarang, Malang dan di Bandung salah satunya," tambahnya .

Mahasiswa rata-rata mereka melihat peluang karier untuk ke depannya

ketika memilih universitas. Mereka juga mencari sesuatu yang up to date

sekarang, dan Binus @Bandung menawarkan peluang-peluang itu dengan

prodi-prodi yang ada. Baik di online maupun on site. Binus reguler juga

sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini mahasiswa BINUS

@Bandung tercatat ada 2.400 yang aktif. Sudah ada dua angkatan yang

lulus. Kalau mahasiswa di Binus Online ada 11.000 yang tersebar di

seluruh Indonesia.

Bisnis kopi

Salah seorang entrepreneur yang dihadirkan Binus Online dalam acara ini

adalah Beatto Vini Dheorama yang begitu cinta terhadap kopi dan

berbagai jenis pengelolaannya. Ini membuatnya berinisiatif untuk membuka bisnis pemasok biji kopi yang bernama Milletrecento Coffee. Tidak serta merta mengalami kesuksesan, Beatto harus memulai bisnisnya secara door-to-door dan tanpa pengalaman dan ilmu sedikitpun mengenai industri kopi.

Bermodalkan tekad yang keras dan passion yang terus menyemangatinya,

Beatto mendirikan Milletrecento Coffee pada tahun 2018. Mahasiswa

jurusan Business Management di Binus Online, sekaligus pemilik dari Milletrecento Coffee ini, mengatakan bahwa bisnisnya ini awalnya kerap kali menerima penolakan dari caloncustomer.

"Pada awalnya sangat sulit bagi saya untuk bisa mendapatkan kustomer.

Menjadi korban scam hingga rugi sangat banyak pun pernah," kenang Beatto mengenai pengalamannya membangun bisnis.

Seiring dengan semakin berkembangnya bisnisnya, Beatto merasa bahwa dirinya harus meng-upgrade ilmu yang ia miliki untuk semakin meng-ekspansi bisnisnya dan juga mengelolanya dengan lebih efektif. Di saat itulah dirinya memilih untuk bergabung di jurusan Business Management Binus Online.

"Baru di 2021, Milletrecento semakin berkembang dan di saat itu

juga saya merasa bahwa ilmu saya di bidang pengelolaan bisnis harus

semakin berkembang. Maka dari itu, saya memutuskan untuk bergabung di

Binus Online yang pembelajarannya fleksibel," terangnya. (N-2)