Buka Puasa Bersama Keluarga, Harper MT Haryono Hadirkan Paket Iftar Ramadan

MEMASUKI bulan Ramadan, menjadi ajang untuk bersilahturahmi bersama keluarga dan kerabat.

Sambil bersilahturahmi, Harper MT Haryono menghadirkan paket berbuka puasa dengan tema 'Indonesian Food Heritage' yang dapat dijadikan rekomendasi berkumpul dengan menyantap ragam hidangan.

Menawarkan beragam masakan khas Indonesia dan mancanegara, paket iftar ini dibandrol seharga Rp 165.200 per orang yang dapat disantap sepuasnya atau all you can eat.

Menu yang disajikan mulai dari hidangan ta’jil, menu utama seperti di antaranya adalah Beef dan Chicken Rottiserie, Pecking Duck, Sate Lilit, dan masakan Indonesia lainnya.

Juga dilengkapi dengan aneka jajanan tradisional dan minuman legendaris Indonesia, seperti es campur, es buah, es kopi cincau,dan lainnya.

“Kami tentunya tidak ingin melewatkan momen ramadhan ini, di Rustik Bistro & Bar, para pengunjung bisa berkumpul bersama keluarga sambil menyantap ragam hidangan.” ucap Hermawan Priyatna, selaku General Manager.

Harper Ramadhan Fair

Hotel berbintang empat ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melebarkan sayapnya danbergabung dalam Harper Ramadhan Fair selama bulan Ramadan.

Ada pun harga tenan seharga mulai Rp 250.000 net per hari dengan wajib kontrak selama sebulan.

Berbagi Hadiah Ramadan

Tahun ini, hotel berbintang empat ini kembali berbagi hadiah dengan mengadakan 'Ramadhan Giveaway' berupa emas batangan, air purifyer, air fryer, speaker bluetooth, airbuds, voucher menginap di hotel berbintang Indonesia.

Informasi selengkapnya dan reservasi dapat menghubungi 021 3972 1007 atau melalui whatsapp di 0811 8627 888.

Untuk kegiatan dan promosi terbaru dapat mengikut sosial media Instagram @harpermtharyono dan Facebook Harper MT Haryono. (RO/S-4)