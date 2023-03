Berwisata Rasa Dengan Sajian Barbeque Ala Mercure Resort Sanur

BERWISATA ke Bali tentunya belum lengkap tanpa menikmati deburan ombak yang memanjakan mata atau nikmatnya kuliner lokal yang kaya akan rasa, lalu bagaimana bila dua-duanya dapat anda temukan di satu tempat ? Pilihan barbeque ala Mercure Resort Sanur ini bisa menjadi pilihan yang tepat.

Terletak di pesisir pantai Mertasari, Mercure Resort Sanur menyuguhkan variasi Barbeque dengan mengedepankan rasa yang otentik, dipadu dengan sentuhan international untuk menambah citarasa kuliner selama liburan di Pulau Dewata.

Setiap hari Jumat dan Sabtu, pilihan barbeque all you can eat dikemas berbeda sesuai tema dan paket yang ditawarkan. Setiap Jumat dari jam 6 hingga 9 malam, anda akan disuguhkan Sunset Barbeque ditemani alunan music di Breeze garden dengan suasana tepi pantai yang meyejukkan.

Barbeque yang disuguhkan berkonsep western food mulai dari appetizer, potato cream soup dan garlic bread, pilihan menu utama dari seafood fried rice hingga pasta Neapolitan, Live station Whole Roasted Marinated Chicken, hingga Live Grills Beef Minute Steak, Squid, Beef skewers dan masih banyak lagi.

Semua makanan dimarinasi dengan sempurna untuk memberikan kesan lembut dan segar Ketika dinikmati.

Berbeda dengan hari Jumat, anda dapat berkunjung di hari Sabtu untuk sajian otentik khas Bali dengan suguhan Tari Ramayana sebagai pelengkap Balinese Seafood Barbeque. Bayangkan saja anda bisa merasakan nikmatnya Srombotan, Ayam Betutu, Ayam Bakar dan Ikan Bakar Jimbaran, sampai Tipat Cantok dan Bubur Injin semua dalam satu tempat.

Ada yang unik dari sajian Barbeque di hari Sabtu yaitu Cumi Suna Cekuh dan Batun Bedil. Bagi anda yang mungkin asing dengan dua sajian kuliner khas Bali ini, Cumi Suna Cekuh sendiri merupakan sajian Cumi yang dimasak dengan Bumbu bali.

Suna mengandung arti Bawang Putih dan Cekuh mengandung arti Kencur, dua perpaduan bumbu ini memang biasanya selalu ada di dalam masakan khas Bali. Proses pengolahan cumi suna cekuh juga harus tepat, tidak terlalu matang atau sebaliknya agar menghasilkan sajian cumi yang lembut dengan bumbu yang meresap.

Tidak ketinggalan juga Batun Bedil. Hidangan manis khas Bali ini juga mungkin tidak banyak orang yang tau atau jarang dijumpai dan merupakan salah satu kuliner legendaris. Sekilas terlihat seperti Biji Salak, namun Batun Bedil berbentuk sedikit pipih.

Bahan bahannya berasal dari tepung ketan, tepung tapioca, tepung beras, gula merah, santan dan tidak ketinggalan buah kelapa. Perpaduan manisnya gula merah dan gurihnya santan serta taburan kelapa tentunya akan memberikan kesan yang menyenangkan ketika memakannya.

Semua Barbeque All You Can Eat dapat dinikmati hanya dengan Rp198ribu per orang untuk hari Jumat dan Ep189 ribu per orang untuk Hari Sabtu. Dengan pilihan menu beragam dan entertainment yang menemani santap malam, tentunya ini bisa menjadi salah satu bucket list yang harus anda tambahkan. (RO/OL-7)