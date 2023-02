Merayakan Hari Kasih Sayang Berkesan Bersama Artotel Group

HARI Kasih Sayang atau Valentine’s Day yang diperingati setiap 14 Februari merupakan salah satu hari yang berkesan bagi sebagian besar masyarakat karena identik dengan romantic dinner bersama pasangan. Namun, semakin berjalannya waktu Valentine’s Day tidak hanya menjadi momen untuk dirayakan bersama pasangan saja tetapi juga bersama teman dekat maupun keluarga.

Oleh karena itu, ARTOTEL Group kembali hadirkan promo menarik khusus di momen penuh kasih sayang, baik promo menginap maupun food and beverages.

Khusus di de Braga by ARTOTEL tersedia paket menginap i Adore, mi Amore dengan harga dimulai dari Rp899.000,-net yang sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan 1 buah Sababay Mascetti, ataupun paket menginap beserta set menu makan malam romantis tepat di hari Valentine pada14 Februari 2023 yang dibandrol dengan harga Rp1.400.000,-net. Promo ini dapat dipesan melalui website resmi di artotelgroup.com

Sedangkan untuk promo food and beverages, Bistro at de Braga by ARTOTEL menawarkan Munch What’s Mine yang dapat dinikmati dengan harga Rp800.000,-net dan sudah termasuk Valentine Set Menu dengan dekorasi meja spesial hari Valentine untuk 2 orang dan berbagai pilihan minuman dimulai dari mocktail, cocktail ataupun wine.

Valentine’s Day di de Braga by ARTOTEL juga akan terasa semakin berkesan dengan adanya kegiatan acara bertajuk Femme Invasion yang dapat diikuti oleh para tamu dengan mengajak pasangan maupun teman.

Menikmati Bar Takeover yang berkolaborasi dengan AOM Dining Room bersama Lidya (Batendris) dan Billiy (Bartender) dari Balimoon disertai hiburan dari Female DJ dan juga Flair Show dari Enhaii Bartender Club (NBC)

“Di momen Valentine’s Day ini tentunya ARTOTEL Group tidak hanya fokus kepada promosi kamar dan F&B saja, kami juga ingin para tamu kami bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dan berkesan ketika menghabiskan momen ini di hotel-hotel kami. Kami berharap para tamu bisa menikmati seluruh rangkaian promo dan acara yang kami siapkan secara spesial,” imbuh Yulia Maria selaku Director of Marketing Communications ARTOTEL Group

“de Braga by ARTOTEL, ingin memberikan persembahan spesial untuk yang terkasih di momen Valentine tidak hanya untuk para pasangan namun juga terbuka untuk semua orang dengan status apapun dan de Braga by ARTOTEL tidak pernah berhenti untuk merangkai hari spesial para tamu dengan hiburan yang menarik” ujar Reza Farhan selaku General Manager dr de Braga by ARTOTEL

Disamping promo kamar serta food and beverages, momen Valentine’s Day juga dimanfaatkan oleh de Braga by ARTOTEL untuk melakukan aksi sosial sebagai bentuk berbagi kasih sayang kepada sesama yang membutuhkan.

Adapun kegiatan sosial tersebut yaitu memberikan kesempatan untuk remaja panti asuhan untuk mendapatkan kelas table manner juga public speaking yang berguna untuk bekal ilmu mereka di masa depan. di bulan kasih sayang ini mereka juga bisa menikmati menu-menu spesial Valentine bersama teman-teman tercinta secara gratis di de Braga by ARTOTEL.

Keuntungan tambahan dan eksklusif terkait promo Valentine’s Day ini juga dapat dinikmati oleh para tamu yang telah bergabung sebagai member dari program loyalty ARTOTEL Circle. Dimana tamu akan mendapatkan tambahan diskon sebesar 10% untuk menginap dan 15% untuk food & beverages jika melakukan transaksi langsung di aplikasi ARTOTEL Circle yang dapat diunduh di Google Store maupun App Store. (RO/OL-7)