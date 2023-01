Menginap di Oakwood Suites La Maison Jakarta, Dapatkan Beragam Hadiah Menarik

PERAYAAN tahun baru China atau Imlek kerap menjadi momen berkumpul bersama keluarga dan kerabat terdekat. Tak hanya bagi yang merayakan, namun perayaan Imlek tiap tahun menjadi perayaan yang juga dinantikan oleh masyarakat luas.

Tahun baru cina yang jatuh bertepatan di tanggal 22 Januari 2023 tahun ini, terpilih menjadi tahun Kelinci air yang melambangkan kemakmuran.

Oakwood Suites La Maison Jakarta sebagai serviced residence yang berlokasi di area prestisius Jakarta Selatan turut memeriahkan Tahun Kelinci Air yang membawa keuntungan dengan beraqam program menarik.

“Family Fortune Special Offer” dipilih menjadi nama karena melambangkan keberuntungan bagi keluarga yang menikmatinya, penawaran ini dimulai dari harga Rp. 1.750.000 net per kamar per malam pada tipe kamar One Bedroom Apartment dengan luas kamar 110m2, Two Bedroom Apartment dengan harga Rp. 2.250.000 dengan luasan kamar 127m2 dan Three Bedroom Apartment dengan luasan kamar 169m2 dengan harga Rp. 2.750.000.

Selain kamarnya yang luas, fasilitas luar biasa juga ditawarkan mulai dari kompor induksi yang aman untuk anak-anak, ruang service pada tipe kamar Three Bedroom Apartment, smart TV, dan banyak lagi.

Lokasi yang strategis terletak pada La Maison Residence dengan retail yang lengkap mulai dari supermarket, hingga beragam pilihan kuliner.

Harga spesial ini dapat dinikmati mulai dari tanggal 15 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023.

Selain harga yang begitu spesial, setiap pembelian program ini juga akan mendapatkan hadiah spesial saat check-in berupa hampers yang berisi kue keranjang sebagai lambang kehidupan yang manis dan makmur di tahun yang baru, cokelat koin, kertas angpao dan Starbucks Card dengan saldo Rp. 100.000.

Penawaran ini terbatas setiap hari nya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi +62-21 2918 2700 atau WhatsApp ke nomor +62 859 5286 1084. (RO/OL-09)