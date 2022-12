Oakwood Suites La Maison Jakarta Bagikan Hadiah Spesial di Akhir Tahun

PERAYAAN libur Natal dan Tahun baru tentunya menjadi momen yang ditunggu. Waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat terdekat.

Oakwood Suites La Maison Jakarta sebagai serviced residence yang berlokasi di area prestisius Jakarta Selatan menyambut dengan meriah perayaan ini. Kedatangan anda akan disambut oleh ornament pohon Natal yang cantik dan megah.

Oakwood Suites La Maison Jakarta menawarkan program menarik spesial akhir tahun “Festive Celebration Special Offer”, nikmati menginap di tipe One Bedroom Apartment hingga Three Bedroom Apartment dimulai dari harga Rp 1.750.000 net per kamar per malam, termasuk dengan hadiah spesial Tahun Baru dan akses ke semua fasilitas.

Selain promo menginap yang fantastis, Oakwood Suites La Maison Jakarta juga mengadakan Giveaway Instagram dengan hadiah menarik seperti, voucher menginap, voucher Food and Beveragehingga beragam souvenir menarik untuk 8 orang yang beruntung.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi +62-21 2918 2700 dan WhatsApp +62 85952861084. (RO/OL-09)