Khofifah Syukuri Terpilih sebagai Governor of The Year for Education and Empowerment 2022

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima apresiasi sebagai Governor of the year for Education and Empowerment 2022 karena dinilai berhasil memajukan pendidikan.



Predikat tersebut diberikan pada malam penganugerahan Metro TV People of The Year dalam rangka memperingati HUT Ke-22 Metro TV, Kamis (24/11). Apresiasi tersebut diterima Gubernur Khofifah, lantaran Jawa Timur memborong berbagai prestasi, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan.

Di antaranya menduduki peringkat tertinggi di Indonesia dengan perolehan siswa Jawa Timur menjadi yang terbanyak lolos SBMPTN dan SNMPTN tahun 2022. Jatim juga menjadi Juara Umum Olimpiade Sains Nasional 2022 untuk ketigakalinya, pada 2020, 2021 dan 2022.

Penghargaan tersebut juga didasari atas kinerja pendidikan di Jawa Timur yang dinilai mendapatkan penilaian tertinggi di Indonesia versi Kemendagri Tahun 2021 yang diumumkan Tahun 2022. Kemendagri menilai bahwa indeks kinerja pendidikan Jawa Timur mencapai 4,2308 poin mengungguli 33 provinsi yang lain di Indonesia.

Selain itu, pada Agustus 2022, dalam rangka HUT LAN RI ke 64 Pemprov Jatim mendapatkan dua kategori penghargaan, yakni Terbaik I Lembaga Pelatihan Tingkat Pemerintah Daerah dan Inovasi Pengembangan Materi Micro Learning.

"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan kinerja dan ihtiar bersama seluruh elemen strategis pendidikan di Jawa Timur. Tentunya juga sebagai pembuktian bahwa perencanaan terkait skala prioritas di bidang pendidikan sejalan dengan prioritas dalam pembangunan nasional utamanya pengembangan sumber daya manusia," kata Gubernur Khofifah, Sabtu (26/11).

Menurut mantan Menteri Sosial RI tersebut, buah prestasi yang diraih oleh Jawa Timur juga sebagai indikator untuk memastikan bahwa layanan pendidikan di Jawa Timur dapat memberikan pelayanan dan kualitas terbaik bagi masyarakat.

Dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak baik dari jajaran pemprov, kabupaten dan kota yang telah bekerja keras menjaga marwah dan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

"Terlebih, rasa terima kasih tersebut disampaikan kepada insan tenaga pendidikan yang telah berjerih payah terus memajukan pendidikan di Jawa Timur," kata Khofifah.

Menurutnya, besaran dana APBD Pemprov Jatim di sektor pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi pendidikan yang berada di bawah kewenangan pemprov saja (SMA, SMK, SLB). Namun juga dialokasikan untuk peningkatan kualitas di tingkat Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah.

Sebagai informasi, penghargaan Governor of The Year dianugerahkan kepada Gubernur definitif selama 2 tahun terakhir, termasuk bagi mereka yang masa jabatannya telah berakhir.

Penilaian kinerja Gubernur berdasarkan data per September 2021-September 2022. Adapun kriteria khusus yang jadi penilaian antara lain; kebijakan daerah yang yang sejalan dengan pemerintah pusat.

Lalu menyelaraskan antara kebijakan kesehatan dan lingkungan, ekonomi, e-gov, dan pendidikan daerah, serta mampu mengkoordinasikan kebijakan semua daerah di bawahnya dengan baik. (N-2)