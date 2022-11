Studi Ungkap Permainan Kembangkan Keterampilan dan Kreativitas Anak

The LEGO Group hari ini atau Rabu (16/11) mengumumkan kampanye tahunannya yang berfokus pada tema ‘Everchanging Play for Every Kid’s Way’ atau 'Permainan Terus Berubah' dalam bahasa Indonesia.

Kampanye ini bertujuan untuk menyatukan keluarga dan memanfaatkan power of play dengan momen bermain dan menjalin ikatan melalui LEGO bricks.

Berdasarkan studi global yang mencakup 35 pasar dan Asia Tenggara untuk pertama kalinya, kampanye ini menggunakan insight dari studi tersebut mengenai perilaku dan pola permainan di keluarga Indonesia.

Kampanye ini juga merupakan ajakan untuk anak-anak dan orang tua agar dapat mempelajari dan merasakan beragam cara untuk bermain dengan LEGO sets, dengan harapan dapat menginspirasi permainan yang terus berubah.

Tema utama 'Permainan Terus Berubah' menunjukkan keseruan anak-anak dan orang tua yang tiada henti dalam membangun LEGO sets, sambil membiarkan mereka untuk menikmati kebebasan dalam merakit LEGO builds dengan cara yang kreatif dan imajinatif.

Meskipun ada instruksi tentang cara membangun sebagai panduan, LEGO sets bisa digunakan dengan bebas sesuai dengan kreativitas seseorang.

Dari macan hingga balon udara menggunakan bricks yang sama, tidak ada batasan! The LEGO Group membantu setiap orang tua dan anak-anak untuk build, rebuild, dan repeat LEGO sets agar dapat dimainkan dengan keseruan dan kegembiraan.

Rohan Mathur, Marketing Director, South East Asia, The LEGO Group mengungkapkan, “LEGO bricks memberikan kesenangan tanpa akhir karena bricks dapat dibuat sesuai keinginan masing-masing anak."

"Berapapun umurnya, LEGO bricks sangat menyenangkan untuk dimainkan sendiri ataupun bersama keluarga. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam bermain karena ‘Ever Changing Play for Every Kid’s Way’," kata Mathur.

"Di The LEGO Group, kami ingin memberikan dampak positif dari LEGO bricks untuk anak-anak dan keluarga, dalam menginspirasi kreativitas, menciptakan momen bermain yang berkesan untuk anak-anak, dan berani mencoba hal baru. The LEGO Group terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bermain untuk semua orang di Indonesia,” paparnya.

Berbagai manfaat bermain LEGO bricks juga dihadirkan tahun ini seperti contohnya waktu dan ikatan keluarga yang berkualitas, mendorong keterampilan dalam memecahkan masalah untuk anak-anak.

Selain itu, LEGO bricks juga menciptakan kesenangan dan kegembiraan untuk anak-anak ketika mereka bermain, dan menciptakan momen yang mendidik sekaligus emosional melalui LEGO play.

Insight ini tercermin dalam Play Well Study yang membantu The LEGO Group memperdalam pemahaman tentang kebutuhan dan persepsi terhadap permainan dan kreativitas, sambil mengidentifikasi peran LEGO bricks dengan lebih baik di kehidupan anak-anak.

Laporan tersebut mengungkapkan beberapa temuan bahwa 99% anak-anak menyukai dan merasa sangat senang dengan LEGO play. LEGO Play sangat diakui baik dari orang tua maupun anak-anak di Indonesia.

Sebanyak 97% orang tua menganggap bahwa LEGO bricks dapat membantu tumbuh kembang anak dalam sisi emosional, fisik, sosial, dan kognitif. Bermain juga dapat dijadikan eksperimen dan ruang aman untuk melakukan kesalahan.

Hampir semua responden (sekitar 99%) merasa bahwa eksperimen dan belajar dari kesalahan dapat membantu perkembangan anak.

LEGO play dianggap bermanfaat bagi orang tua dan keluarga secara keseluruhan. 98% dapat membantu anak-anak untuk merasa rileks dan membangun ikatan keluarga yang lebih kuat.

Sebanyak 8 dari 10 anak-anak menginginkan waktu bermain yang lebih banyak dengan orang tuanya. Di sinilah Permainan Terus Berubah membantu untuk lebih banyak momen bermain dengan LEGO bricks.

The LEGO Group teguh berkomitmen terhadap konsumen di Indonesia, menggunakan Play Well Study untuk memahami insight lokal, tantangan, dan cara bermain, atau cara memandang permainan yang unik di Indonesia.

Untuk terus membantu keluarga bermain, The LEGO Group akan menyelenggarakan LEGO Playhouse mulai minggu ini yang akan diadakan di Tunjungan Plaza 6 (Surabaya) pada 18 November 2022 – 27 November 2022.

Kemudian dilanjutkan di Gandaria City (Jakarta) pada 1 Decsmber 2022 – 8 Januari 2023, Supermal Karawaci (Tangerang) pada 9 Desember 2022 – Januari 2023 dan Ciputra World (Surabaya) pada 15 Desember 2022 – 8 Januari 2023.

The LEGO Playhouse tersedia untuk publik agar merasakan perbedaan berbagai station, baik itu membangun kota ideal dengan LEGO bricks, dan berbagai aktivitas permainan.

Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat mempelajari hal-hal baru, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, dan menjadi lebih baik ketika mereka mencoba, berbuat kesalahan, dan mencoba lagi. Sekaligus menambah waktu berkualitas bersama keluarga.

Tiga video kampanye yang melibatkan para influencer di Indonesia - Caca Tengker, Zaskia Adya Mecca, dan Sharena Delon akan dirilis pada akhir November.

Tiga influncer akan memperlihatkan secara langsung bagaimana orang tua mengintegrasikan LEGO play untuk para keluarga, dan bagaimana LEGO bricks menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk waktu bermain sehari-hari dan aktivitas anak-anak.

"LEGO sets tersedia di toko resmi LEGO, Kidz Station, Toys Kingdom, Toys City, dan toko resmi LEGO di Shopee, Tokopedia, Lazada & BliBli di Indonesia," jelas Mathur. (RO/OL-09)

