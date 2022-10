Beyond Aesthetic Targetkan Indonesia Jadi Kiblat Estetika Medis di Asia Tenggara

KESADARAN masyarakat terhadap perawatan wajah dan tubuh setiap tahunnya terus meningkat. Hal itu turut mendorong pertumbuhan fasilitas estetika medis.

Menurut Aesthetic Society, organisasi pakar bedah estetika di Amerika Serikat, skala pasar industri klinik estetika global pada 2021 mencetak angka senilai US$99,1 miliar. Ceruk pasar yang besar ini tentu sangat prospektif bila ditangkap oleh industri klinik estetika di tanah air.

Peluang emas itu disambut dengan baik oleh Beyond Aesthetic, perusahaan penyedia fasilitas kebutuhan industri estetika medis di Indonesia. Menempatkan diri sebagai media digital sekaligus event specialist di industri kecantikan medis dan non medis, Beyond Aesthetic mengusung visi terwujudnya Indonesia menjadi pusat estetika kecantikan medis yang unggul, aman, dan memadai dengan tagline Pride Of Indonesia.

CEO Beyond Aesthetic Alice Callista menjelaskan, visi itu diwujudkan dengan menjadikan Beyond Aesthetic sebagai wadah terbesar online dan offline, baik melalui digital media atau event, yang dapat mempertemukan kebutuhan konsumen (pasien), penyedia jasa (dokter/pemilik klinik), dan penyedia produk (distributor/produsen) di industri estetika medis Indonesia dan mancanegara.

Baca juga : Menggosok Kulit Usai Disemprot Parfum, Benar atau Salah?

Alice menambahkan, Beyond Aesthetic hadir dengan 3 layanan unggulan. Pertama, website yang menjadi wadah Business to Business (B2B) untuk berpromosi melalui iklan, artikel, liputan, dan dokumentasi acara. Kedua, platform Instagram yang mengakomodir Business to Consumer (B2C) untuk mempromosikan bisnis melalui postingan instagram berupa iklan pilihan produk atau jasa.

"Ketiga, Beauty & Aesthetic Medic Exhibition & Event Organizer.di mana BEYOND AESTHETIC menjadi penyelenggara pameran dan seminar yang berkonsep ‘One Stop Solution’ di industri kecantikan dan estetika, medis," ujar Alice.

Alice menyebutkan Indonesia adalah negara dengan peluang pasar yang sangat besar untuk pertumbuhan di dunia kecantikan dan estetika medis.

"Beyond Aesthetic hadir untuk mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai kiblat kecantikan se-Asia Tenggara” pungkasnya. (RO/OL-7)