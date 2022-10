Beamate LUncurkan Produk Perawatan Wajah, Cocok untuk yang Tak Punya Banyak Waktu

BERAWAL dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu dalam merawat kesehatan wajah, lahirlah perawatan Skin-Balancing Probiotics Gel Cream dari Beamate.

Owner Beamate Tiarasari mengatakan, perawatan wajah dari Beamate diperuntukkan bagi yang tidak mau terlalu repot tapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal.

"Karena dalam satu produk Beamate memiliki formulasi yang sudah sangat lengkap. Hal ini karena krim gel probiotiknya diperkaya dengan Super Moisturizing Active yang dibuat dengan water-locking technology untuk melembabkan setiap lapisan kulit (waterful skin) dan mengunci kelembabannya." Katanya dalam soft launching Beamate.

Tiarasari menjelaskan, Beamate dibuat dengan proses riset lebih dari 1 tahun yang dibuat dengan bahan-bahan alami (Niacinamide, dan ekstrak Bidara, Aloe Vera, Centella Asiatica, Madu, dan licorice yang berfungsi untuk membantu menenangkan kemerahan dan kulit).

Beamate lanjut Tiarasari juga telah disesuaikan dengan kulit orang Asia dan iklim Indonesia yang tropis. Sehingga lanjut Tiarasari, Beamate lahir dan akhirnya mendapatkan formula premium yang tepat dan berkualitas.

"Produk yang kami miliki juga sudah berfungsi all in one karena mengandung brightening agent, anti-aging agent, anti microbial agent, dan super moisturizing agent. Semoga kehadiran kami di pasaran skincare bisa menjadi alternatif pilihan dalam perawatan kulit wajah bagi mereka yang tidak mau terlalu repot merawat wajah" katanya. (RO/OL-7)