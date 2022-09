Menkominfo Harapkan WNI Melangkah Maju Menuju Masa Depan Digital

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia baru saja merayakan ulang tahun Kemerdekaan pada 17 Agustus 2022. Dalam momentum Peringatan 77 tahun Kemerdekaan RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengharapkan seluruh warga negara Indonesia terus melangkah maju menapaki masa depan digital yang lebih sejahtera.

“Di mana Indonesia bersama teman-temannya (negara sahabat), dapat tumbuh lebih dekat dan mencapai kerja sama yang lebih produktif. Saya yakin banyak dari kita di sini langsung berpikir kembali saat kita baru saja memperingati tanggal yang begitu penting bagi bangsa Indonesia, di sini, di Portugal, melalui Duta Besar H.E. Rudi Alfonso,” ungkapnya dalam acara Diplomatic Reception: Strengthening Indonesia-Portugal Relations To Commemorate the 77th Anniversary of The Independence of The Republic of Indonesia di Lisabon, Portugal, Jumat (23/9) sore.

Menkominfo menggambarkan potret Indonesia terkini yang memiliki penduduk dengan jumlah 275 juta jiwa. Termasuk letaknya di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, serta dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia dikelilingi17.500 pulau.

“Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa,” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, dengan kondisi geografis tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif.

Bahkan, telah masuk dalam daftar 20 ekonomi global terbesar, dengan Pendapatan Domestik Brutto mencapai US$1.180 Miliar.

“Di mana tren nasional telah mengalami pertumbuhan 5,44 persen tahun-ke-tahun. Indonesia kaya akan banyak sumber daya alam, seperti emas, nikel, minyak, gas alam, serta aset alam lainnya. Sumber daya alam yang melimpah, seiring dengan kekuatan ekonomi yang tumbuh, dan dikombinasikan dengan bonus demografi yang terus berlanjut, menempatkan Indonesia sebagai bangsa dengan potensi yang tak terbatas,” jelasnya.

Dalam peringatan itu, hadir Ketua Mahkamah Konstitusi Portugal, Joao Pedro Barrosa Caupers; Menteri Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tertinggi, Elvira Beruntung; serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso sebagai tuan rumah. (RO/OL-1)